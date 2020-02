von Hans-Jürgen Kommert

Er hat seinen letzten Kampf verloren – einen der wenigen in seinem Leben. Richard Wolber war Ringer mit Leib und Seele, sein letzter Kampf war der mit seiner schweren Erkrankung, der er am 16. Februar im Alter von 59 Jahren erlag.

Im Urlaub noch zuversichtlich

Noch im vergangenen Sommer, im gemeinsamen Urlaub, sei er zuversichtlich gewesen, erzählt sein bester Freund Dieter Krebs. Doch als er die Heimkämpfe seines SV Triberg seit dem Herbst nicht mehr besuchen konnte, war das für viele seiner Freunde bereits ein Zeichen, dass es ihm schlechter gehen muss.

Bereits als Kind mit dem Sport begonnen

Mit fünf Jahren hatte Richard Wolber angefangen mit dem Sport, der sein Leben war, dem Ringen. Bis in die 1970er Jahre war er Stammringer der zweiten Mannschaft des SV Triberg, die es bis zur Oberliga schaffte, zudem wurde er auch in der Ersten immer wieder eingesetzt, da seine Gewichtsklasse Fliegengewicht (bis 55 Kilogramm) bei den Männern schwer zu besetzen war.

Mit echtem Kämpferherz

Es habe wohl nur wenige Ringer gegeben, die so lange wie der Verstorbene ununterbrochen auf der Matte standen, sind sich die Mitglieder des SV Triberg sicher. Man habe sich stets auf ihn verlassen können – auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn. Unvergessen sei sein Sieg in der dritten Runde, als er 1994 im Aufstiegskampf zur ersten Bundesliga den damals amtierenden Europameister besiegte – ein Mann mit echtem Kämpferherz.

2010 nochmals reaktiviert

Eigentlich hatte er bereits im Dezember 2003 seinen letzten offiziellen Kampf – damals bereits 46 Jahre alt. Doch noch einmal wurde er reaktiviert: 2010 hatte er noch zwei Einsätze in der Ersten Mannschaft, damals in der Regionalliga. Seinen letzten Kampf als Ringer hatte er am 12. Dezember 2012 – das reichte dazu, dass der SV Meister wurde und in die zweite Bundesliga aufstieg.

Viele Jahre Jugendtrainer

Viele Jahre betreute Wolber die SV-Jugend als Trainer und von 2013 bis 2016 auch die dritte Mannschaft. 2016 wurde er, gemeinsam mit seinem Freund Dieter Krebs, zum Ehrenmitglied des SV Triberg ernannt, dem er bis auf ein kurzes Intermezzo in Hornberg stets treu geblieben war.

Gebet in der Wallfahrtskirche

Selbstverständlich trauert nicht nur der Sportverein der Wasserfallstadt um ein verdienstvolles Mitglied. Auch seiner Familie fehlt er sehr, nachdem er viel zu früh gegangen ist. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand bereits am Donnerstag auf dem Triberger Friedhof statt. Des Verstorbenen im Gebet gedacht wird am Samstag, 7. März, ab 9 Uhr in der Wallfahrtskirche.