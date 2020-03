von Priska Dold

Berichte, Daten und Statistiken nahmen einen breiten Raum in der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Nußbach ein. Doch der wichtigste Punkt war die Bekanntgabe vom Vorstands-Vorsitzenden Armin Schwarz, dass nun ein neuer Dirigent gefunden wurde: Gottfried Hummel aus Göschweiler. „Es passt“, darin waren sich Hummel und Schwarz einig.

Neuer hat viele Pläne

Die Ausschreibung war bereits im Herbst erfolgt, der damals dann verpflichtete Nachfolger von Wolfgang Borho zog aus familiären Gründen kurzfristig seine Zusage zurück. Gottfried Hummel hat Musik studiert, dirigiert noch zwei Kapellen und ist voller Pläne zusammen mit der Trachtenkapelle Nußbach. So stellte er sich kurz vor, musikalisch traditionell oder modern, das sei für ihn kein Problem: „Bei uns auf dem Land ist alles möglich“, sagte Vollblutmusiker Hummel und er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe.

Auf das erste Highlight im laufenden Jahr freuen sich die Musiker und Musikerinnen besonders. Sie wurden zu einem Fernsehauftritt „Schlagerspaß mit Andy Borg“ eingeladen. Die Aufzeichnung findet am 27. Mai in Offenburg statt. Fans dürfen sich gerne melden und mitkommen.

Ein Mann, ein Jahr

Einen kurzen Rückblick hielt noch Armin Schwarz, der sich bereit erklärt hatte das Amt als Vorstandsvorsitzender im vergangenen Jahr für ein Jahr zu übernehmen. Seine Ziele habe er überwiegend erreicht, aber er appellierte an sein Team, dranzubleiben: Nachwuchswerbung, Partnerschaft mit Fréjus pflegen, die Präsentation des Vereines, dass hier der Schwung und die Stimmung bleibe und vor allem auch die Zusammengehörigkeit. Nun, wie vereinbart nach einem Jahr, gebe er dieses Amt wieder ab und wolle sich ab jetzt nur als aktiver Musiker einbringen. Die Nachfolge steht schon seit einiger Zeit fest.

Applaus

Simon Wiesenbach wurde mit großem Applaus als neuer Vorstands-Vorsitzender in seinem neuen Amt bestätigt. Das Vorstandsteam verjüngt sich, sagte Schwarz, dies sei auch eines seiner Ziele gewesen. Manuel Fehrenbach ist als Infrastrukturbeauftragter Nachfolger von Damian Fehrenbach und als Inventarverwalter wurde Bernhard Schwer gewählt.

Statistik

Anna Welke aus dem Vorstandsteam ist für Administration und Marketing zuständig. Sie gab die Mitgliederzahlen bekannt. Es sind demnach 48 Aktive, fünf Zöglinge, 118 passive und 39 Ehrenmitglieder. Von einem kleinen erwirtschafteten Gewinn berichtete zudem Carola Fehrenbach. Sie verlas den Kassenbericht von Kassiererin Monika Haberstroh. Der Applaus galt Monika Haberstroh, die mit viel Arbeit einen sehr übersichtlichen Bericht erstellte, was die Kassenprüfer Renate Storz und Annette Haberstroh nur bestätigen konnten.

Gute Fortschritte

Einen Blick zurück gab es auch von Simon Wiesenbach, der die Raumschafts-Jugendkapelle leitet. Die Arbeit mache ihm Freude und er sehe gute Fortschritte. Wiesenbach hat auch in den letzten zwei Monaten die Trachtenkapelle musikalisch, zusammen mit Wolfgang Kammerer, geleitet. Er gab der Versammlung die Probenstatistik bekannt. Diese lag beim Probenbesuch knapp unter 80 Prozent. Das sei zuwenig sagte er entschieden. 57 Proben und Auftritte standen im vergangenen Jahr an. Aber trotz allem sei es ein gutes Jahr gewesen, was aber noch zu toppen wäre. „Wir sind einfach ein toller Haufen“, und seine Tätigkeit mache ihm Spaß verkündete er strahlend.

Von erfolgreichen Auftritten und Zusammenkünften berichtete auch Kristina Kern. Ihre Aufzeichnungen in Wort und Bild verfolgte die Versammlung aufmerksam. Ortsvorsteher Heinz Hettich bedankte sich bei der Trachtenkapelle, er sehe diese als erfolgreiches Aushängeschild des Ortsteiles.