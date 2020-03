von Karl Volk

Die Hauptversammlungen der Vereine beweisen Mal für Mal, welche Bedeutung sie in heutiger Zeit für das Gemeindeleben, die dörfliche Kultur haben. So auch die Hauptversammlung des Radfahrvereins. Das zeigte allein schon die zahlreiche Teilnahme der Vereinsmitglieder (Gesamtzahl 103), kam aber auch in mehreren Redebeiträgen und Berichten der Amtsträger zum Ausdruck.

Okay aus Freiburg

Vorsitzender Klaus Faller berichtete von der Bestätigung des Registergerichts in Freiburg, dass der Satzung entsprechend das Vorstandsteam aus drei gleichberechtigten Mitgliedern bestehen dürfe, was eine Stärkung des Vereins bedeute, indem dieser bei Verhinderung oder Krankheit ständig aktionsfähig bleibe. Kraft Amtes gehören dem Vorstand noch Schriftführer und Kassier an.

Unternehmungsreiches 2019

Die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr trugen im Wechsel Thomas Rase und Tobias Dieterle vor: Monatsversammlungen, Ausfahrten mit dem Mountainbike nach Oberndorf und zum Wasserschloss Glatt, Vereinsmeisterschaften, Vereinsfest bei Primus Hock im Losbach, Schwarzwaldmarathon in Furtwangen und Schwarzwald Ultra Marathon in Alpirsbach. Herausragend mit 99 Kilometern und 1220 Höhenmetern war der „Riderman“ (Bad Dürrheim). Die Herbstfahrt zum Schluchsee und Titisee bildete den sportlichen Abschluss. Am Volkstrauertag standen Kameraden des Radfahrervereins am Ehrenmal Spalier. Gesellschaftlicher Höhepunkt bildete die Theateraufführung „Japanischer Kugelfisch gefällig“. Mit der vereinseigenen Weihnachtsfeier und der Bewirtung der Seniorenweihnachtsfeier klang das Jahr aus.

Positive Bilanzen

Den Überblick über die Finanzlage des Vereins gab Kassier Thomas Wenke. Geprüft wurde die Kasse von Rosa Dieterle und Martin Dold. Mitglied Martha Dold sprach ein deutliches Lob an die jungen Mitglieder aus. Für deren freudiges Mitmachen und großen Arbeitseifer.

Wiedergewählt

Die Entlastung der Vorstandschaft nahm Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner vor. Traditionsgemäß nahm er die Gelegenheit wahr, die Bedeutung der Vereine für das kulturelle Leben im Dorf zu würdigen. Besonders erfreut zeigte er sich über die zahlreichen Jugendlichen, die sich für den Radfahrerverein interessieren und auch engagieren. Diese „tolle Gemeinschaft“ könne man nicht genug loben, sagte er. Alle bisherigen Amtsträger waren bereit, ihre Ämter weiterzuführen. Vorstand Klaus Faller, Schriftführer Tobias Dieterle, Sportwart Thomas Rase, passives Mitglied Anita Markgraf sowie die Kassenprüfer Rosa Dieterle und Martin Dold wurden wiedergewählt.

Versammlungsraum

Eine Mitteilung des Vorstands Klaus Faller gab es zur Organisation. Mit dem Ortsvorsteher sei abgesprochen, dass für Zusammenkünfte der Radfahrer der kleine Versammlungsraum genutzt werden kann, der auch von der Feuerwehr genutzt wird. Damit es keine Kollision gibt, sollte der Zeitpunkt der Nutzung gegenseitig abgesprochen werden. Dagegen erhoben sich keine Bedenken. Auch ein Spind, um Kleider abzulegen, stehe zur Verfügung.

Sportliche Leistungen: Vereinsmeister wurde Thomas Rase, bei den kleinen Rennradlern siegte Elija Dieterle und bei „Fahrrad Bambini“ Philipp Dold.

Vereinsmeister wurde Thomas Rase, bei den kleinen Rennradlern siegte Elija Dieterle und bei „Fahrrad Bambini“ Philipp Dold. Zehn Jahre Mitgliedschaft: Birgit Hehl, Fabian Mayer und Jakob Reuter erhielten einen Gutschein und die Ehrennadel in Bronze.

Birgit Hehl, Fabian Mayer und Jakob Reuter erhielten einen Gutschein und die Ehrennadel in Bronze. 25 Jahre: Marcus Jedral, Hildegard Kammerer, Nicole Kienzler, Ralf Lehmann und Thomas Wenke bekamen eine Urkunde, die Ehrennadel in Silber und eine Flasche Wein.

Marcus Jedral, Hildegard Kammerer, Nicole Kienzler, Ralf Lehmann und Thomas Wenke bekamen eine Urkunde, die Ehrennadel in Silber und eine Flasche Wein. 40 Jahre: Otto Bahl und Erika Hock wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, erhielten die Vereinsnadel in Gold und ein Weinpräsent.

Otto Bahl und Erika Hock wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, erhielten die Vereinsnadel in Gold und ein Weinpräsent. 50 Jahre: Manfred Kaiser bekam eine Urkunde und ein Weinpräsent.

Manfred Kaiser bekam eine Urkunde und ein Weinpräsent. Monatsversammlungen: Einen Tankgutschein gab es für die gewissenhaftesten Teilnehmer. Rosa Dieterle, Ewald Dold und Thomas Rase haben nie gefehlt, Rosa Dieterle, Thomas Wenke, Oliver Hannemann, Manfred Kaiser und Tobias Dieterle nur einmal.

Die wichtigsten Termine 2020: 17. Mai, Frühlingsfahrt; 26. Juni, Vereinsrennen; 11. Oktober Herbstfahrt; 14. November, Theateraufführung Gremmelsbach.