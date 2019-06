von Lukas Nagel

Erfreuliche Nachrichten gab es bei der Hauptversammlung des Nußbacher Tischtennisclubs. Denn im kommenden Jahr wird der Verein 25 Jahre alt und kann dank einer neu ins Leben gerufenen Schülermannschaft auch positiver in die Zukunft blicken, wie der Vorsitzende Raimund Rösler in seinem Bericht erklärte.

Positiv erwähnte Rösler auch, dass trotz eines „enormen Aderlasses an guten Spielern in den vergangenen Jahren“ wieder zwei aktive Mannschaften aufgestellt werden konnten. Rösler dankte zahlreichen aktiven Spielern für ihr sportliches Engagement. „Es werden oft Wege von Stuttgart oder Karlsruhe in Kauf genommen, um für den Verein zu spielen“, hob der Vorsitzende hervor.

Knapp am Abstieg vorbei

Mannschaftsführer Jürgen Dold ließ in seinem Bericht das sportliche Vereinsjahr Revue passieren, das für die beiden aktiven Mannschaften eher durchwachsen verlief. „Es war unser Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, so der Sportwart. Auch wenn die erste Mannschaft am Anfang der Vorrunde viele Verluste einstecken musste, reichte es am Ende nicht zuletzt aufgrund mancher Spielabsagen gegnerischer Mannschaften noch auf den achten Tabellenplatz in der Bezirksliga. „Ohne die sechs geschenkten Punkte wären wir abgestiegen“, gestand Dold freimütig. Auch die zweite Mannschaft hatte in der Kreisliga A2 zu kämpfen. „Wir sind zum Teil sehr unter die Räder gekommen“, lautete Dolds Fazit. Immerhin reichte es am letzten Spieltag gegen die Mannschaft aus Furtwangen noch auf den Relegationsplatz.

Lichtblicke bei der Jugend

Mehr Lichtblicke bot dagegen der Bericht des abwesenden Jugendleiters Roland Schuster, den Fabian Gehringer vortrug. Im Mai 2018 habe man in Kooperation mit der Triberger Grundschule einen Neustart mit einer Schülermannschaft gewagt. Elf Spieler kamen zu Beginn regelmäßig zum Training, inzwischen sind es immerhin noch acht. „Für das Training konnten wir anfangs zwei Verbandstrainerinnen engagieren bis Jürgen Dold und Markus Fehr das Training übernommen haben“, so Gehringer. In der kommenden Verbandsrunde soll deshalb wieder eine Schülermannschaft aufgestellt werden.

Von den Aktivitäten abseits des Sports berichtete Schriftführerin Manuela Hinz, während die Kassierer Stefan Gehringer und Markus Fehr ein großes Plus in der Vereinskasse aufweisen konnten.

Ortsvorsteher Heinz Hettich lobte die Arbeit der Vereinsmitglieder. „Was mich besonders freut, ist die sehr aktive Jugendarbeit. Die bildet einen gewissen Grundstock für das weitere Bestehen des Vereins“, sagte Hettich.

Neuer Vize gewählt

Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Fabian Gehringer. Sportwart Jürgen Dold, die Kassierer Stefan Gehringer und Markus Fehr, die Schriftführer Manuela Hinz und Rico Schillings sowie die beiden Kassenprüfer Mario Schätzle und Sven Mittag wurden in ihren Ämtern von der Versammlung bestätigt. Auf Roland Schuster folgt Sandro Schwer als aktiver Beisitzer. Rolf Gehringer wurde neu in das Amt des passiven Beisitzers gewählt.

Mitglieder ausgezeichnet

Mario Schätzle und Rico Schillings wurden für zehn Jahre als aktive Mitglieder mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Seit 20 Jahren dabei sind Andreas Feuerstein, Stephan Wagenseil sowie Rolf und Fabian Gehringer.

Als Vereinsmeister wurde Stephan Gehringer ausgezeichnet, während Fabian Gehringer und Mario Schätzle zu den besten Spielern im Verein zählen.