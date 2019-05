von SK

Das Mini-Abo für das Theater Freiburg ist für die aktuelle Spielzeit vorbei. Brigitte Knezevic aus Schonach möchte jedoch einigen Interessierten aus der Raumschaft die unbekannte Oper „Hulda“ nicht vorenthalten, weshalb sie einen Aufführungstermin anbietet, zu dem die Theaterliebhaber mit Privatwagen fahren werden. Um baldige Anmeldungen für die Aufführung am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, bittet Knezevic unter Telefon 07722/59 71.

Oper statt Kirchenmusik

Bereits am 16. Februar fand in Freiburg die deutsche Erstaufführung von „Hulda“ statt, 125 Jahre nach ihrer Uraufführung 1894 in Monte Carlo. 1884/85: Der belgische Komponist César Franck – vielen eher als Komponist von Kirchenmusik bekannt – vertont das nordische Drama Hulda, wartet bis zu seinem Tod 1890 auf die Uraufführung seiner Oper.

Der Zensur unterworfen

Skandinavische Themen waren damals aktuell, auch die Themen Frauenrechte und Emanzipation klang zuweilen in Opern und Operetten an, jedoch versteckt, weil der Zensur unterworfen.

Rache einer verschleppten Frau

„Hulda“ wird als Mädchen von kriegerischen nordischen Stämmen verschleppt, vergewaltigt, erniedrigt, ihr Stamm ausgelöscht. Sie schwört Rache, die sie jedoch erst ausüben kann, nachdem es ihr gelungen ist, in den Rang einer Königin aufzusteigen. Danach ertränkt sie sich im Meer – soweit die nordische Sage.

Handlung wird nach Afrika verlegt

Die Handlung der Oper wird aus aktuellen Gründen nach Afrika verlegt: „Hulda“ wird zur modernen afrikanischen Widerstandskämpferin.

Denn alles, was „Hulda“ geschehen ist, passiert auch heute noch den Menschen in den Kriegsgebieten tagtäglich. Etwa zeitgleich zur Premiere erfolgte von Berlin und Freiburg aus die Rückgabe von in der Kolonialzeit geraubter Kunst beziehungsweise Statussymbolen.

Spätromantische Musik

Diskussionsstoff zur Genüge. Die Musik: Spätromantisch, erinnernd an Wagner, Puccini, stellenweise auch an moderne Filmmusik im Stil von Wolfgang Korngold.