von sk

An vier Autos wurden auf dem Parkplatz der Gaststätte Hirzwald sämtliche Reifen zerstochen. Es entstand dabei ein Schaden von ungefähr 2150 Euro, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Weitere vier Autos und ein Anhänger standen bei der Gaststätte Bären in der Hauptstraße 14. Auch hier wurden Reifen zerstochen und Lacke zerkratzt. Es entstand ein Schaden von etwa 2300 Euro. Bei einem weiteren Auto, einem blauen Renault Megane, der ebenfalls in der Hauptstraße vor dem Gebäude Nummer 23 geparkt war, wurden alle vier Reifen zerstochen. Außerdem wurde es noch stark zerkratzt. Hier entstand hoher Sachschaden. Die Polizei in Triberg, Telefon 07722/10 14, hat die Ermittlungen gegen den noch unbekannten Täter aufgenommen und bittet um Hinweise.