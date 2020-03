von Karl Volk

Mommert-Jauch überzeugte ihr Publikum bei ihrem lebendigen Vortrag durch ihre Kompetenz. Zwischenfragen waren ausdrücklich erwünscht, und die Senioren machten reichlich von dieser Möglichkeit Gebrauch. Auch bei den eingefügten Übungen machten sie eifrig mit. Lebhaft war außerdem die Diskussion im Anschluss. Die Wissenschaftlerin beschränkte sich nicht auf allgemeine Bemerkungen über Vorsichtsmaßnahmen im häuslichen Bereich und das Achtgeben auf Straßen und Wegen, sondern ging diese im Alter entscheidende Frage in aller Breite und Tiefe mit praktischen Hinweisen an. Das kam gut an.

Der Vortrag begann mit psychischen Erfahrungen. Nach einem Sturz bleibe Angst zurück, und das löse einen Teufelskreis aus. Das Gefühl der Unsicherheit wachse und verstärke sich, es werde immer weniger gegangen und damit nehme auch die Lebensqualität ab. Das Gleichgewicht werde vom Gehirn aus gesteuert, um seine Aktivität zu erhalten brauche es Sauerstoff. Der werde durch das Gehen zugeführt. Das komplizierte Gebilde von Nervenbahnen von den Füßen über die Sprunggelenke bis zum Nacken und Gehirn sei mit Telefondrähten vergleichbar, wie im Lichtbild gezeigt wurde.

Zentimeter entscheiden

Allgemeines Erstaunen löste die Mitteilung aus, dass, wenn die Länge des Schritts von 30 Zentimeter um 1,7 Zentimeter verkürzt wird, das Risiko zu stürzen um das Doppelte erhöht. Der größte Teil des Vortrags galt überhaupt dem Gehen. Gezeigt wurde die Muskelbildung in verschiedenen Stellungen und Bewegungen, Gehen in kleinen Schritten, auf weichem Boden, auf Waldboden, sowie aufmerksames Gehen, leises Gehen, schließlich Zählen beim Gehen, rückwärts Zählen in Zweier- und Dreierschritten, um das Gehirn zu aktivieren. Gar nicht so einfach, befand Mommert-Jauch. Die Senioren stimmten ihr zu.

Tipps von der Expertin

Geht Gehen und gleichzeitiges Sprechen nicht mehr, so sei ein Arzt zu konsultieren. Drei bis vier Kilometer jeden Tag sollte auch ein alter Mensch noch bewältigen. In Urzeiten waren Menschen immer gezwungen zu laufen, einem Tier nach oder vor einem Tier weg – ein zweckgerichtetes Laufen. Sinnlos sei dagegen das Laufen auf einem Laufband. Vor Treppen sollen die Senioren sich nicht scheuen und sie seitlich besteigen, wenn nicht anders möglich. Weniger hält Mommert-Jauch vom Radfahrern, noch schlechter weg kommt bei ihr der Rollator – stattdessen lieber zwei Stöcke benutzen.

Ergänzend gibt es den Kurs „Pro Balance“, eine Folge von zehn Veranstaltungen beginnend am 12. März, geleitet von Maria Huber und Ursula Löttrich; jeweils von 15 bis 16 Uhr in der Gremmelsbacher Turnhalle