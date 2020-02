In Absprache mit dem Landratsamt sind in den Schwarzwaldgemeinden Triberg, Schonach und Schönwald aufgrund des Sturmtiefs Sabine auch am Dienstag nochmals alle Schulen geschlossen. Der Öffentliche Personennahverkehr könne auch am Dienstag nicht auf allen Strecken garantiert werden und die Schwarzwaldbahn fahre zwischen Hausach und Villingen auch noch nicht. Außerdem sei es für alle Beteiligten zu gefährlich, da nochmals starke Orkanböen angekündigt seien, vermeldeten die betroffenen Gemeinden am Montagnachmittag. In Triberg sind zusätzlich auch die Kindergärten zu.

Aus Sicherheitsgründen sollte auch niemand in den Wald gehen. „Die Förster warnen davor. Es besteht wegen des Sturms Lebensgefahr“, sagte der stellvertretende Hauptamtsleiter Werner Breig. „In Schonach sind am Dienstag beide Kindergärten offen, da sie zu Fuß erreichbar sind“, teilte Bürgermeister Jörg Frey mit. „Die Schönwälder Kita hat am Dienstag im Notdienst geöffnet, so wie am heutigen Tag“, informierte Bürgermeister Christian Wörpel am Montag.