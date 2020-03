von Karl Volk

Bei der Jahresversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Nußbach rückten aktuelle Probleme der Landwirte in den Vordergrund. Der Landwirtschaftliche Ortsverein Nußbach ist eine Unterorganisation des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV).

Die Sitzung begann mit der Ehrung des vor wenigen Tagen verstorbenen, langjährigen Mitglieds Josef Haberstroh. Er war ein Urgestein des Vereins. Mehr als 50 Jahre lang war er Mitglied, 2016 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Bernhard Kienzler nannte ihn eine Institution. Haberstroh habe seine vielfältigen Begabungen den Menschen zugute kommen lassen. Er gehörte bei Festen dazu, war ein humorvoller Mensch, spielte die Tuba und erfreute die Festgäste mit Liedern.

Jahr der Gegensätze

Der Vorsitzende nahm die ganze Breite der gegenwärtig schwierigen Situation der Landwirte in den Blick. „Ein Jahr voller Gegensätze liegt hinter uns“, eröffnete er die Sitzung. Schwere Probleme belasten die Landwirte. Sie reichen vom Insektensterben durch Pflanzenschutzmittel bis zur Wasserknappheit, Sturmschäden in den Wäldern, niedrige Holzpreise, Düngevorschriften, und Auflagen von Behörden.

Gesunde Lebensmittel

Hier müssen eigene Lösungen entwickelt werden. Dabei sollen die Landwirte ihr Selbstbewusstsein nicht einbüßen. Sie seien es, die gesunde Lebensmittel produzieren. Sie hielten auch die Landschaft offen und attraktiv. Es sei eine inzwischen entstandene Diskussion zu kritisieren, die der komplexen Lage nicht gerecht wird. Bernhard Kienzler forderte die Anwesenden auf, die Vorstellung der Landtagskandidaten über die Landwirtschaftspolitik kennenzulernen. Die Verbindung mit der Orts- und Stadtverwaltung schätzte der Vorsitzende als gut ein. Er dankte Ortsvorsteher Heinz Hettich dafür.

Mitglieder sind aktiv

Das Heugausfest mit seiner großartigen Musik sei schön gewesen. Es war das letzte mit Pater Schrapp, für die nächste Auflage hat Pfarrer Martin Schwer in Rottenburg schon seine Zusage gegeben. Auch der Ausflug sei „eine tolle Sache“ gewesen. Der Bericht von Schriftführerin Andrea Kienzler zählte mehrere Informationsveranstaltungen auf. Die Freude über den gelungenen Vereinsausflug „ins Tal“ klang immer noch nach, der Besuch auf einem Hof in Prinzbach mit Käserei, in Elzach die Besichtigung eines Bio-Hofes mit Schnapsbrennerei, der Abschluss in einer Vesperstube in Elzach.

Thema Düngung ist komplex

Das Hauptreferat hielt Land- und Forstwirt Bernhard Bolkart. Seine Themen hießen „Dünger“ und „Wald“. Der Referent setzte sich in aller Ausführlichkeit mit der ganzen Komplexität des Düngungsproblems auseinander: vom Volksbegehren in Bayern bis zum Eckpunktepapier von Ministerpräsident Kretschmann und zum Düngeverordnungsgesetz des Bundes von 2017. Probleme vom Naturschutz bis zur Verbesserung der Ernten kamen zur Sprache.

Naturnahe Düngung

Für die Landwirte in Nußbach bestehe das Problem in der naturnahen Düngung, das heißt Ausbringung der Gülle. Schwer gemacht wird den Bauern das Leben dadurch, dass Gülle nur mit schweren Geräten ausgebracht werden darf, deren Anschaffung sich für kleine Höfe nicht lohnen. Hinzu kommt, dass von November bis Februar Sperrfristen gesetzt sind.

Ein weiteres Problem für die Landwirte stelle die Lage im Wald dar. Wieder hat ein Orkan zugeschlagen, wenn auch nur regional begrenzt. 1,6 Festmeter seien umgelegt worden. Der Klimawandel wirbele alle Prognosen durcheinander. Welche Baumsorten vertragen die hohen Temperaturen? Relativ sicher sei, dass von reinen Nadelwäldern Abschied genommen werden müsse. Die Idee stand im Raum, Bäume nur noch 60 Jahre alt werden zu lassen, was einen enormen Wandel bedeuten würde.