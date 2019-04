von Priska Dold

Nun haben die sehr nötigen und ersehnten Sanierungsarbeiten in Nußbach in der Hintertalstraße begonnen – und damit auch Behinderungen für die Anlieger. Acht Monate dauert die Bauzeit, in der eine gänzliche Durchfahrt nicht möglich ist.

In der Ortschaftsratssitzung am Donnerstagabend gab es viele Fragen. Denn recht zahlreich waren Anwohner aus der Hinter- und Tiefentalstraße anwesend und baten um Informationen.

Bauzeitenplan nicht verfügbar

Ortsvorsteher Heinz Hettich wiederum bat dringend um Verständnis und Einsicht in dieser Lage: Mit einem Bauzeitenplan könne er nicht dienen, war seine Antwort auf die Anfrage eines Anliegers. Es sei einfach nicht genau vorherzusagen, wann exakt welches Anwesen wieder angefahren werden könne. Die Zeit der anstehenden Sanierungsarbeiten am darunterliegenden Kanal könne einfach nicht so genau berechnet werden, da die Schadensbilder nicht einsehbar seien.

Triberg-Nußbach Das wird ein Kraftakt: Ausbau der Hintertalstraße in Nußbach steht bevor Das könnte Sie auch interessieren

Zu den schon liegenden Leitungen wie Wasser, Strom oder Telefon kommen nun Leerrohre zur Breitbandversorgung über die ganze Länge der Straße und quer zu jedem Haueingang. Entgegen der ursprünglichen Planung, in zwei Bauabschnitten zu arbeiten, gibt es nun vier, was auch eine Erleichterung für die Anwohner bedeutet.

Hier können Anlieger aktuelle Informationen einholen

Zudem hatte Hettich mit der ausführenden Firma vereinbart, dass die Straße über die Wochenenden trotz Baustelle befahrbar ist. Weiter gab Hettich bekannt, dass jeden Montag um 10 Uhr eine Besprechung mit dem Bauleiter stattfinde. Hier könne jeder Anlieger dabei sein und Informationen einholen.

Zur Müllabfuhr konnte der Ortsvorsteher mitteilen, dass Sammelstellen eingerichtet werden, welche von der Firma Kaspar angefahren würden.

Nußbach Auf Hintertal-Anwohner kommen schwere Zeiten zu Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Umleitungsstrecken wurden angesprochen. Irreführende Verkehrsschilder gebe es da, wussten die Anwohner zu berichten. Auch er, Hettich, habe schon Schilder wieder zur richtigen Richtung umgedreht, wer hier am Werk sei, wisse er nicht.

Ärger über rücksichtslose Raser

In diesem Zusammenhang appellierte er an die Autofahrer, in diesen schmalen Seitenstraßen wie Pappelntal oder Tiefental das Tempo doch bitte zu drosseln. Wiederholt sei ihm von Rasern berichtet worden.

Polizeileiche Kontrollen anfordern

Und er werde sich nicht scheuen, polizeiliche Kontrollen anzufordern. Er bat hier eindringlich um Rücksicht. Die Umleitungsstrecken seien eine verkehrsrechtliche Anordnung, hier habe die Ortsverwaltung keinen Einfluss, war eine weitere Auskunft des Ortsvorstehers.

Belastungen für Seitentäler

Die Frage war, ob man die schmalen Seitenstraßen während der Bauzeit nicht als Einbahnstraßen ausweisen könnte. Auch die Anwohner in diesen Seitentälern seien derzeit durch den zunehmenden Verkehr belästigt. Die bestehenden Baustellen in den Umleitungsstrecken seien nun behoben.

"Nicht alles zu negativ sehen"

Notfälle oder Feuerwehreinsätze wurden ebenfalls angesprochen. „Wir dürfen nicht alles zu negativ sehen“, sagte Hettich, „wir haben nun mal nur diese eine Straße“, und auf diese Sanierung arbeite man schon lange hin. „Wenn jeder sein Bestes gibt, werden wir die acht Monate gemeinsam überstehen.“ Bei Notfällen seien die entsprechenden Institutionen über die Umleitungsstrecken informiert.

Weiteren Parkraum schaffen

Parkplätze für die betroffenen Anwohner gebe es im Dorf und bei der Turn- und Festhalle, sagte Hettich. In der Tiefentalstraße seien oft die Gehwege zugeparkt oder parkende Autos stünden bergseitig, so dass man über den Gehweg ausweichen müsse. Dieses Thema wurde ebenfalls angesprochen. Es bestehe die Möglichkeiten, Parkbuchten einzurichten, riet der Ortsvorsteher.

Hier wollen die Anlieger in der Tiefentalstraße mit dem Grundstückseigentümer und mit dem Landratsamt in Verbindung treten, um so weiteren Parkraum schaffen zu können.