von Karl Volk

Eine Ortschaftrassitzung in Gremmelsbach ist kaum noch denkbar, ohne das Thema Gemeindestraßen. Zu diesem Tagesordnungspunkt war auch in der jüngsten Sitzung Bautechniker Sven Ketterer vom Bauamt Triberg eingeladen. Ortsvorsteher Reinhard Storz erläuterte zunächst das Problem der Straßensanierung von der Dorfmitte zum Neubaugebiet Sommerberg. Diese stark frequentierte Straße kann nicht mehr länger auf ihre Sanierung warten, weshalb die Mittel jetzt dafür bereitgestellt werden müssen.

Die Frage, ob dies möglich ist, ohne dass der Gehweg gleich zeitig saniert wird, weil dieser für die Breitbandverkabelung erneut aufgebrochen werden muss, konnte geklärt werden. Das ist technisch möglich, erklärte Sven Ketterer. In Triberg stellte sich in der Schwendistraße die gleiche Frage. Dort wird gleich verfahren. Zwischen Randstein und Fahrbahndecke wird eine elastische Fuge eingegossen, so dass später der Randstein mit dem Bagger ausgehoben werden kann, die neue Fahrbahndecke wird dadurch nicht mehr berührt. Die Fuge wird anschließend mit einer Heißgussmasse wieder verschlossen.

Glasfasermatte soll Risse verhindern

Die Straßendecke erfährt ihre Sanierung mit den neuesten technischen Möglichkeiten. Die bisherige Asphaltdecke wird abgefräst. Dies ist möglich, da der Untergrund stabil ausgelegt ist. Darauf kommt eine Glasfasermatte, die alle Eigenschaften hat, sie verbindet die Schicht darunter und die darüber und kann auch gleichzeitig aufgebracht werden, was eine kurze Bauzeit garantiert. Dies verhindert eine spätere Rissbildung in der Verschleißschicht. Die 100 000 Euro Kosten sind gut angelegt, denn auf 20 Jahre hinaus sollen keine Risse mehr entstehen.

Da vom Berg herunter nicht nur Wasser fließt, sondern auch Geröll talwärts kullert, füllt sich mit den Jahren der Spalt hinter den Gabionen in Gremmelsbach. | Bild: Karl Volk

Im gleichen Streckenbereich muss noch ein anderes Problem gelöst werden. Bei Starkregen kommt vom Berg herunter jede Menge Wasser, die die kleine Dohle vor dem Haus Laube nicht schluckt. Im Zusammenhang mit der Breitbandverlegung müssen entlang der Straße größere Rohre eingebaut werden, damit das Wasser bei der Infotafel in den Gremmelsbach geleitet werden kann. Der Hauseigentümer ist damit einverstanden. Da vom Berg herunter nicht nur Wasser fließt, sondern auch Geröll talwärts kullert, füllt sich mit den Jahren der Spalt hinter den Gabionen zum Berg. Der Hohlraum wird in der nächsten Zeit mit einem Bagger wieder hergestellt. Die Arbeit soll mit der Herstellung des Dorfplatzes zusammen erfolgen.

42 000 Euro für Toiletten

Im Dorfgemeinschaftshaus werden die Männertoiletten im unteren Stockwerk saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund 42 000 Euro. Ein Lichtblick zeigte sich auch für die Feuerwehrgarage ab. Der Boden wird betoniert, dafür wird hochwertiges Material genommen, wie Bauamtstechniker Ketterer versicherte.

Die Straßendurchquerung beim ehemaligen Lindenstüble für die Abwasserentsorgung aus dem Gewann Rus wurde ohne größere Störung des Verkehrs durchgeführt. Die Grabungsarbeiten den Berg hinauf sind noch in vollem Gang. Offenbar stößt der Bagger dort auf hartes Gestein.

Falsche Beschilderung

Aus der Mitte des Ortschaftsrats kamen noch Anfragen zu Straßenproblemen. Auf der Straße am Brunnholz befindet sich ein für Autos gefährlich tiefes Loch, das baldigst gefüllt werden muss. Nötigenfalls sollte ein Warnschild davor aufgestellt werden. Ortsvorsteher Storz versprach Abhilfe. Geklagt wurde darüber, dass an der Gemeindeverbindungsstraße Reuter/ Sägewerk Finkbeiner immer mehr Autos, Motorräder und andere Gegenstände abgestellt werden und die Fahrbahn dadurch entschieden geschmälert wird. Eine Lösung hatte hierzu niemand parat.

Auf einen Fehler in der Beschilderung an der Abzweigung Bundesstraße/Gremmelsbach wurde ebenfalls aufmerksam gemacht. Wer von Triberg kommend nach Gremmelsbach will, darf an der möglichen Stelle gar nicht nach rechts abbiegen. Das müsste sich leicht ändern lassen, hieß es in der Ratssitzung.