von Hans-Jürgen Kommert

Nach der Begrüßung durch Matthias Allgaier hatte Jugendleiter Dominik Wiebel das Wort. Er berichtete von zahlreichen Veranstaltungen der Stadt- und Kurkapelle (SKK) im Jahr 2018, beginnend mit der Fasnet. Neben 40 Proben und etlichen Auftritten standen nichtmusikalische Höhepunkte auf dem Programm, so ein Ausflug zum Südwestrundfunk oder zur Sommerrodelbahn.

In mittlerweile bewährter Form warfen sich Schriftführerin Tanja Engelke und Celine Naujoks die Stichworte beim Jahresbericht zu. Beginnend am 6. Januar, stand an der Fasnet 2018 die Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt mit deren Jubiläum im Mittelpunkt. An ein tolles Doppelkonzert erinnerten die beiden, das Schinkenfest mit dem Trachtenumzug, das Stadtfest, das Bahnhofsfest – und die anstrengende CD-Aufnahme. Das Jahr der SKK hatte im Dezember den Höhepunkt mit dem Jahreskonzert, einem Auftritt im kleinen Rahmen beim Adventskalender und dem Schlussakkord Weihnachtszauber.

Uniformen

Drei prägende Ereignisse sollten sich auf die Kasse auswirken, allerdings in der Hauptsache im kommenden Jahr, so Kassier Erwin Hinz. Die CD-Aufnahme, die neuen Uniformen und die Vorbereitungen für das Jubiläum. Da die Rechnungen dafür letztlich erst 2019 kamen, konnte er für 2018 noch einen stattlichen Gewinn ausweisen.

Tolle Solisten

Dirigent Hansjörg Hilser blickte nicht nur auf 2018, er warf einen Blick zurück auf acht Jahre, die er nun Dirigent der Hauptkapelle ist. Er lege sehr viel Wert auf eine alternative, kreativ geprägte Konzertform mit seinen kreativen Musikern. Dadurch habe das Weihnachtskonzert sicher an Attraktivität gewonnen, auch weil er auf tolle Solisten zählen könne. In diesen acht Jahren habe er sich über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand ebenso freuen dürfen, wie über den respektvollen Umgang der Musiker mit ihm und untereinander. Dazu habe er Musiker, die sich freiwillig weiterbildeten. Toll sei die Bläserklasse, für die er beim Land Freigabe brauche, da er eigentlich woanders unterrichte.

Ab nach Irland

Verlässlichkeit verlange er auch bei Proben, was sicher nicht immer einfach sei, da mittlerweile viele durch Beruf und Studium ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in Triberg haben. Für ihn stelle sich in Sachen musikalischer Ausflug nur noch eine Herausforderung: „Wann fahren wir zum St. Patrick’s Day nach Irland?“, fragte er.

51 Proben wurden 2018 abgehalten, 49 davon besuchte Norman Ramsteiner. Sabine und Manuel Vollmer dagegen hätten alle 25 Auftritte der Kapelle mitgemacht.

Jugend wird knapp

Jugendkapellen-Dirigent Martin Mayer machte sehr emotional deutlich, dass er die Jugend am Scheideweg sehe – das Gros der jungen Musiker spiele bereits in der Hauptkapelle, nur wenige echte jugendliche Musiker seien noch vorhanden. „Ihr habt alle unheimlich Lust zu musizieren, aber es kommt noch nichts nach“, sagte er. Hoffnung bereiten die Noten-Chaoten, die aus der ersten Bläserklasse erwuchsen und den weiteren Bläserklassen.

Superschöne Jahre

Sechs superschöne Jahre habe sie im Vorstandsteam gehabt, 2018 sei ebenso wie 2019 voller Höhepunkte gewesen, so Petra Eschle. Viele, auch kontroverse Diskussionen habe es gegeben. Immer sei ein Konsens gefunden worden. Das Jubiläum habe viel Zeit und Kraft gekostet, nun sei es an der Zeit, einem jungen Nachfolger Platz zu machen.

Bürgermeister-Stellvertreter Reinhard Storz sah die Kapelle als Aushängeschild der Stadt, die auch stets da unterstütze, wo es nötig sei. Die Musiker seien auch aus der Städtepartnerschaft nicht wegzudenken.

Die Geehrten: Adolf Hermann (von links), Nikolaus Arnold, Werner Thaesler, Narrenchef Volker Fleig und Erwin Hinz. | Bild: Hans-Jürgen Kommert