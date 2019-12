von Hans-Jürgen Kommert

Einen eher ungewöhnlichen Aufruf richtete Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Wasserfallstadt an die Bevölkerung: „Liebe Triberger, bitte entsorgt die blauen oder grellweißen und gar blinkenden Lichterketten an den Gebäuden. Kauft die gelben Lichterketten, die man überall in der Stadt sieht.“ Diese können die Bürger laut Strobel auch vor Ort erwerben, bei Thomas Weisser, Mitveranstalter des Triberger Weihnachtszaubers. „Die Rechnung könnt ihr bei der Stadtkasse abgeben – für ein einheitliches Bild zahlt das die Stadt Triberg“, appellierte der Schultes weiter an die Bürger.