von Markus Reutter

Nachdem die Arbeiten für die Stützmauer am Erweiterungsbau des Alten- und Pflegeheims St. Antonius deutlich umfangreicher ausfielen, verschiebt sich auch der Zeitplan – um ein ganzes Jahr. „Das hat uns ein Jahr gekostet“, meint der Leiter des Pflegeheims, Norman Herr, und verweist auf die große Stützmauer, die das Gelände bergseits sichert.

Absehbarer gestaltet sich die Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Nachdem die Stützmauer nun steht, werde mit der Errichtung des Neubaus Mitte September begonnen. Eine Einweihung sei auf das Frühjahr 2021 anvisiert. | Bild: Markus Reutter

Diese Maßnahme sei zwar auch in der ursprünglichen Planung enthalten gewesen. Aber erst bei der Umsetzung habe sich herausgestellt, dass die Befestigung der Mauer umfangreicher ausfallen müsse. Das hat nicht nur den Zeitplan verzögert, sondern ging auch ins Geld. Mehrkosten von 400 000 Euro schlagen dafür zu Buche, wobei Herr in diesem Zusammenhang auch die Zuschüsse der Stadt würdigt.

24 zusätzliche Einzelzimmer

Der Erweiterungsbau mit fünf Etagen schaffe zusätzliche 24 Einzelzimmer. Im Erdgeschoss seien unter anderem Küche sowie Lager- und Technikräume vorgesehen, in den darüberliegenden vier Stockwerken je Ebene sechs Einzelzimmer. Die Investition in den Neubau belaufe sich auf vier Millionen Euro, die vom Träger des Pflegeheims, dem Sozialwerk Schwarzwald, sowie der Stadt finanziert würden. Eventuell gebe es noch eine Zuschuss vom erzbischöflichen Ordinariat.

Wobei die Maßnahme in ein Gesamtpaket eingebettet ist, dessen Finanzrahmen mit über fünf Millionen Euro noch höher ausfällt. Darin enthalten sind laut Herr auch Mehrkosten für den Abbruch unter anderem von Kapelle und Bücherei, die bislang an der Stelle des Erweiterungsbaus standen. Aber auch Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude und anderes mehr wurden im Zuge der Arbeiten realisiert.

Erweiterung ist notwendig

Dass der Erweiterungsbau notwendig ist, daran lässt Herr keinen Zweifel. Er verweist auf die gesetzliche Vorgabe, nur noch Einzelzimmer in Pflegeheimen anzubieten. Von den bisher 70 Plätzen im Pflegeheim seien 34 in Doppelzimmern untergebracht. In Absprache mit der Heimaufsicht des Kreises könnten die 17 Doppelzimmer beibehalten werden, bis das Gesamtkonzept in Triberg zu Ende ausgeführt sei.

Dazu gehöre auch die Umgestaltung des Hauptgebäudes in der Zeit zwischen 2028 und 2034 – so die vorläufige Planung. Dabei sollen dann alle Doppelzimmer zugunsten von Einzelzimmern wegfallen. Letztlich werde St. Antonius dann 80 Pflegeplätze haben. „So sind wir zukunftssicher aufgestellt“, freut sich Herr.