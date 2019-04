von Hans-Jürgen Kommert

Triberg ist ganz schön sportlich, was bewiesen wird durch die große Zahl an Sportabzeichen, die Elisabeth Wallishauser vom Turnverein verteilen konnte. Man müsse nicht Mitglied beim TV sein, um das deutsche Sportabzeichen zu machen, sagte sie.

Reihenfolge ist mittlerweile egal

Auch im laufenden Jahr haben Freizeitsportler jeden Alters erneut die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben. War man früher gezwungen, zunächst das Abzeichen in Bronze, dann in Silber und letztendlich in Gold zu erwerben, sieht das heute anders aus: Wer die nötigen Leistungen erfüllt, kann sofort Silber oder gar Gold im ersten Anlauf erhalten.

Triberg Neue Abteilung im Triberger Turnverein findet Anklang Das könnte Sie auch interessieren

„Ab Mitte Mai gibt es auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit, mitzumachen. Wer dazu Lust hat, darf gerne immer freitags ab 18 Uhr zum Sportplatz kommen“, erklärte Elisabeth Wallishauser. Mit den Kindern gehe man im Rahmen der Übungsstunde am Montag zum Üben, Schulkinder könnten das Sportabzeichen auch im Rahmen der Bundesjugendspiele erwerben. Bei jungen Erwachsenen sei es sogar für die Bewerbung bei Polizei, Bundesgrenzschutz oder der Sporthochschule gültig, betonte Elisabeth Wallishauser.

Kraft und Ausdauer

In vier Sportgruppen ist das Sportabzeichen eingeteilt, innerhalb dieser Gruppen kann man verschiedene Disziplinen nutzen, um in Sachen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination die Anforderungen zu erfüllen.

47 Schülern und Jugendlichen, 26 davon erstmals, sowie 21 Erwachsenen konnte Elisabeth Wallishauser ihre Sportabzeichen überreichen. Viele Erwachsene haben das Abzeichen in allen Leistungsstufen schon mehrfach geschafft.

Jugend am Start

Erstmals haben Valentine Schwab, Alessia Zeig, Maximilian Klausmann, Amelie Kauth, Kjell Dold, Melinda Maltaner, Maria Sofia Zingaro, Lana Afrikan und Patricia Benczedi das Abzeichen in Bronze geschafft, Mathis Herr, Dariana Oros und Dajan Rombach haben das schon zwei Mal und Leonie Haupt sogar schon drei Mal geschafft. Silber schafften auf Anhieb Felix Quentmeier, Marisa Schwer, Alina Pollok, Lilli Kienzler, Arijana Wernet, Lukas Wolber, Julian Pollok, Leyla Öztürk, Ella Öztürk, Finja Osterholzer, Vanessa Häfner und Emilia Schwab, dazu haben das zum zweiten Mal Anja Kammerer, Carina Schwer und Carolina Roser erreicht, zum dritten Mal gelang es Jule Weis. Bereits zum vierten Mal wurden Anouk Stockburger und Linda Herr mit Silber ausgezeichnet, sechs Mal gelang dies Mario Mickeleit.

Goldenes Abzeichen

In Gold errangen erstmals Julian Fischer, Rosa Zähringer, Luis Hieske, Luisa Schneider und Lillemore Maurer das Abzeichen. Zum zweiten Mal schafften dies Leni und Moritz Reffler. Cora Schierack und Annika Kieser wurden zum dritten Mal mit Gold ausgezeichnet, zum vierten Mal erreichten das Thomas Wolber und Elisa Schwer. Leonie und Hannah Finkbeiner konnten das Abzeichen in Gold zum fünften Mal in Empfang nehmen. Emely Jankowski hat sechs Wiederholungen Gold, Jule Klein bereits neun, dazu kommt Alica Mauscherning mit zehn Wiederholungen.

Viele Erwachsene

Bei den Erwachsenen legten Viviana Ziegler das Abzeichen in Silber und Heike Reffler das Abzeichen in Gold zum zweiten Mal ab. Jeweils zum dritten Mal in Gold gelang dies Michaela Imhof und Burkhart Müller. Francesca Hermann und Jochen Quentmeier schafften zum vierten Mal die Leistungsstufe Silber.

Treue Wiederholungstäter

Dann hagelte es nurmehr Gold, bei höheren Wiederholungen steht jeweils die Anzahl auf dem Abzeichen. Andrea Lienhard schaffte dies zum sechsten Mal, Frank Sauter hat die siebte Gold-Wiederholung geschafft. Neun Mal gelang dies Maria Huber, zum zehnten Male erhielten Simone und Bernhard Fehrenbach das begehrte Abzeichen. Petra Lienhard und Mike Mauscherning haben mit elf goldenen Abzeichen eine „kleine Schnapszahl“ erreicht. Noch mehr Wieder­holungen gelangen Bernd Imhof (zwölf) Martina Dold (13), Natascha Klein (15), Michael Mickeleit (24), Bertram Kienzler (28) und Agnes Zinapold (35) und Reinhard Mickeleit (36). Der absolute Wiederholungstäter aber ist Erich Schwarz, der die Leistungen für das Sportabzeichen in Gold zum 45. Mal ablegte.