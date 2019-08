von Lukas Nagel

„Normalerweise hätten wir heute Nachmittag das Bad zugemacht“, sagte Lutz Lorbeer vom Triberger Waldsportbad am Dienstag. Denn bereits seit einigen Tagen hat sich der Sommer zurückgezogen und fast herbstliche Temperaturen hielten Einzug in der Region. Dann gilt auch im Waldsportbad die Schlecht-Wetter-Regelung. Beträgt die Außentemperatur um 13.30 Uhr 18 Grad oder weniger, wird das Bad für den Rest des Tages geschlossen.

Wassertemperatur wärmer als Außentemperatur

Am Dienstag machte Lorbeer jedoch eine Ausnahme. Grund dafür war das Kinderferienprogramm der Stadt. „Die Wassertemperatur im Becken ist heute deutlich wärmer als die Außentemperatur“, lacht der Schwimmmeister. Das hielt rund 15 Jungen und Mädchen aber nicht davon ab, in ihre Badeklamotten zu schlüpfen und ins kühle Nass einzutauchen.

Mit dem großen Schlauchboot dürfen jeweils zwei der jungen Teilnehmer im Rennen gegen die Uhr durch das große Becken rudern. Da das Bad ansonsten sowieso fast leer war, war dies kein Problem für andere Badegäste. | Bild: Lukas Nagel

Viele waren schon zum wiederholten Mal beim Spaßnachmittag dabei, wussten sie doch, dass sich der Schwimmmeister zum Kinder-Schwimmbadfest immer ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Spielen und Wassergeräten einfallen lässt.

Im normalen Badebetrieb nicht erlaubt

„Wir werden heute auch Sachen machen, die im normalen Badebetrieb nicht erlaubt wären“, versprach Lorbeer den Kindern. Und er hielt Wort: Schon zum Aufwärmen hatte Lorbeer extra ein großes Schlauchboot aufgepumpt, mit dem jeweils zwei der jungen Teilnehmer durch das große Becken rudern mussten.

Sportlich aktiv trotz kühler Temperaturen: Die jungen Teilnehmer am Kinderferienprogramm beim Wasserballspiel. | Bild: Lukas Nagel

Platz hatten sie reichlich, denn außer zwei Schwimmerinnen verirrte sich an diesem Nachmittag kein Besucher ins städtische Freibad. Wer am wenigsten Zeit zum Rudern benötigte, errang den Sieg bei diesem Spiel.

Wettrutschen in zwei Runden

Ihre überschüssigen Kräfte konnten die Kinder spätestens beim Wettrutschen einsetzen. Zwei Runden musste jedes Kind bewerkstelligen, gestartet wurde am Beckenrand. Danach galt es, die Treppe zur acht Meter langen Breitwellenrutsche so schnell wie möglich zu erklimmen und ins Wasser zu rutschen, wieder aus dem Becken zu gehen, die Treppen nach oben zu klettern, wieder ab ins Wasser zu rutschen und schließlich wieder an Land zu kommen.

Mit allen Tricks

So richtig gegen die Baderegeln durften die Kinder beim nächsten Wettrennen verstoßen. Der Schwimmmeister stoppte auch bei dieser Runde die Zeit, bei der die jungen Sportler die Rutsche vom Becken aus erklettern durften. „Nur laufen dürft Ihr nicht“, klärte Lorbeer zuvor auf. Die jungen Teilnehmer kämpften mit allen Tricks und feuerten sich gegenseitig an.

Zusammenarbeiten hieß es auch beim Wasserballspiel und beim Balancieren auf einem aufgepumpten, knochenförmigen Gerät von einer Plattform zur anderen. Ein floßähnlicher Swimstep lud zudem zum Paddeln ein. Zum Abschluss des spaßigen Wettbewerbs erhielten die Teilnehmer eine Medaille vom Schwimmmeister.