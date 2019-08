von Lukas Nagel

Christina Schultzke ist überzeugt von ihrem Konzept „Kinderleicht Englisch“. Jetzt hat sie sogar eine CD mit Lernsongs herausgebracht. Das passende Buch zu ihrem Konzept wird wohl noch in diesem Jahr erscheinen. Immer gefragt sind deshalb auch ihre Stunden, die sie im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Triberg anbietet.

Vom Kindergartenkind bis zum Fünftklässler

Gleich zwei Termine in ihrer Englischwerkstatt standen deshalb auf der Ferienprogrammliste: Zwei Stunden am Vormittag, genauso viele am Nachmittag. Gekommen waren am Morgen acht Kinder mit unterschiedlichen Kenntnissen der modernen Weltsprache. Vom Kindergartenkind bis zum Fünftklässler reichte das Spektrum, aber alle hatten gleich viel Spaß bei den kurzweiligen Spielen.

Sprache ganzheitlich erfassen

Zum Konzept des „Kinderleicht Englisch“-Teams um Christina Schultzke gehört es nämlich, dass Kinder die Möglichkeit haben, Sprache ganzheitlich zu erfassen und ohne Erfolgszwang, jedoch mit viel Emotion sowie Fantasie den Weg zur Sprache eröffnet zu bekommen.

„Immer höflich“

Weil Christine Schulzke verschiedenfarbige Sitzkissen dabei hatte, mussten die Kinder ihren Farbwunsch auf Englisch äußern. „Wir sind immer höflich, wenn wir Englisch sprechen“, erinnerte Schultzke an die britischen Umgangsformen. Spielerisch lernten und wiederholten die Kinder dann die Zahlen.

„Dress up the troll“ – ziehe den Troll an: Bei dem Sprachkurs verschiedene Kostüme konnten die Kinder auswählen, ausmalen und dem vorgedruckten Troll aufkleben. | Bild: Lukas Nagel

Bei einem weiteren Spiel lernten die jungen Teilnehmer mit Hilfe eines Songs und verschiedenen Bildern alles rund um die Wortgruppe „Familie“ kennen. Gezeigt wurde auf ihnen das Logo-Tier, der kleine Troll, mit seiner Verwandtschaft.

Kleiner Troll aus dem Schlaf geholt

Schließlich wurde der kleine Troll, um den sich alles drehte, aus dem Schlaf geholt. Die grüne Handpuppe, in die Schultzke hineinschlüpfte, unterhielt sich eine Weile mit den Kindern.

Spielerisch die Sprache lernen

„Dress up the troll“ hieß dann das Bastelspiel, das die Englischlehrerin vorbereitet hatte. Verschiedene Kostüme konnten die Kinder auswählen, ausmalen und dem vorgedruckten Troll aufkleben. Die Ideen zu solchen Spielen, bei denen Kinder neben den Namen der Kleiderteile auch die Berufsbezeichnungen ihrer Träger kennenlernen, hat Schultzke selbst. „Meine derzeitige Zeichnerin sitzt in Australien. Sie entwirft die Figuren und Skizzen nach meinen Vorstellungen“, erklärte sie.

Lehrbuch soll dieses Jahr erscheinen

Damit ihr Konzept auch verbreitet wird, will sie noch in diesem Jahr ein Lehrbuch herausgeben. „Aus Triberg in die ganze Welt“, lacht sie.

Die passende CD mit selbstgeschriebenen Texten, die dann von einem Sänger vertont und eingesungen werden, gibt es bereits. 24 Lieder zu unterschiedlichen Wortfeldern finden sich darauf. „Wir richten unseren Unterricht gezielt auf Multisensorik aus“, erklärt Schultzke. Die Kinder nutzen dabei alle Sinne wie Tasten, Hören, Sehen, Riechen und Schmecken. Logisch erscheint es da, dass alle Kinder am Schluss der rund zweistündigen Englischstunde mit selbstgemachtem Popcorn belohnt wurden.