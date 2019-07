von Hans-Jürgen Kommert

Der stimmungsvolle, gut besuchte Festgottesdienst eröffnete den Sonntag, der im Festzelt mit einem musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein Sulgen und der Trachtenkapelle Nußbach fortgesetzt wurde. Ein der Hitze wegen deutlich verkürzter Umzug führte vom Festzelt über die Schul- und Hauptstraße zurück zum Zelt. Viele Musik- und Trachtengruppen sowie etliche sehenswerte Oldtimer-Traktoren bildeten einen zusätzlichen Blickfang.

Musikalische Leckerbissen

Der musikalische Nachmittag wurde im Zelt von der Trachtenkapelle Gremmelsbach und dem Musikverein Riegel gestaltet. Im Schatten vor dem Kurhaus sorgten der Musikverein Mönchweiler und die Stadtmusik St. Georgen für musikalische Leckerbissen.

Sowohl Umzug als auch die nachmittäglichen Konzerte waren schon der enormen Hitze wegen eher spärlich besucht – es herrschte nun mal Schwimmbadwetter. Nach Verlosung der Tombola mit ansehnlichen Preisen setzte ab 19 Uhr der Festausklang ein – mit den Breg-Brass-Buebe, einer kleineren Formation von jungen, engagierten Blechbläsern aus verschiedenen Vereinen von Vöhrenbach bis Schönwald.

„Auch wenn der Besuch an manchen Abenden und am heutigen Nachmittag besser hätte sein können – wir und unsere junge Truppe hatten rundum sehr viel Spaß und ein Jubiläumswochenende, das dem Zusammenhalt innerhalb unserer Truppe auf jeden Fall sehr gut getan hat“, war seitens des Dreier-Teams im Vorstand sowie des Orga-Teams, das von Matthias Allgaier und Bernd Mildenberger angeführt wurde, zu erfahren. Viel Arbeit war der gesamten Musikertruppe in ein tolles Wochenende mit viel Musik investiert worden.

Das Jubiläumsjahr unter dem Motto der CD „Verdammt gut gehalten“ ist aber noch nicht vorbei: Am 5. November wird es einen weiteren Höhepunkt geben: das Heeresmusikkorps Ulm, professionelle Musiker, beendet die Feierlichkeiten mit einem Benefizkonzert.