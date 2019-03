von Hans-Jürgen Kommert

Ein erfolgreiches Tourismusjahr 2018 schloss die Stadt Triberg nun mit der Vorstellung der Statistik vor dem Gemeinderat ab. Stadtmarketing-Manager Nikolaus Arnold genoss es sichtlich, seine Zahlen vorzustellen.

Stabile Zahlen trotz Wegfall von Hotelbetten

Mit Ausrufezeichen versehen waren die Übernachtungszahlen, die trotz des Wegfalls etlicher Betten mit einem Rückgang von 1239 auf 1176 Betten annähernd auf demselben Niveau verblieben. Allerdings profitierte die Stadt dabei vor allem auch von der Asklepios-Klinik und Übernachtungsheimen mit 70 209 Übernachtungen – die Klinik blieb bei der Ferienland-Statistik stets außen vor, womit die Zahlen in etwa jenen entsprechen, wie sie im Ferienland vorlagen.

Auf das Hotel "Schwarzwaldblick" muss man in Triberg künftig verzichten. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Weniger Gäste-Ankünfte

Abgenommen haben auch die Zahl der Gäste-Ankünfte, vor allem die Ankünfte (minus 6,1 Prozent) und Übernachtungen (minus 9,6 Prozent) in den gewerblichen Betrieben, dagegen nahmen sie im Bereich Heime und Kliniken (Ankünfte plus 12,5 Prozent, Übernachtungen plus 7,8 Prozent) und bei Privatbetrieben (Ankünfte plus fünf Prozent, Übernachtungen plus 4,8 Prozent) zu. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ohne Klinik lag allerdings bei nur 2,5 Tagen, mit Klinik bei 3,4 Tagen – wobei die Klinikpatienten in der Regel etwa drei Wochen bleiben.

Immer mehr Besucher am Wasserfall

Enorme Steigerungen gibt es seit rund vier Jahren am Wasserfall, bei dem man nach 2017 mit 410 000 Besuchern (2018: 413 973) noch einmal getoppt wurde: 425 388 Gäste kamen an den Wasserfall. Hier musste Arnold erklären, dass die bisher stärksten Monate Juli und August wohl wegen der enormen Hitze im vergangenen Jahr eher schwächer ausgefallen waren.

Auch der "Bären" ist in der Wasserfallstadt Geschichte. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Miniaturen-Ausstellung im Durchschnitt täglich 97 Besucher

Erfreut dagegen zeigte er sich über die Entwicklung bei der interaktiven Miniaturen-Ausstellung Triberg-Land. Nach der Eröffnung am 30. September 2017 besuchten 7708 Interessierte die Ausstellung, im vergangenen Jahr wurden 35 379 Besucher registriert – das seien täglich rund 97 Personen.

Inklusiv-Karte kommt sehr gut an

Im Rahmen einer Inklusive-Karte, die Wasserfall und Triberg-Land beinhaltet, sparen die Gäste 50 Cent, sodass der Eintritt nunmehr zwei Euro für die Ausstellung beträgt – was 92 Prozent der Ausstellungsbesucher nutzten.

Etliche Glanzlichter im Angebot

Höhepunkte im Angebot seien die moderierten Dampfsonderzug-Fahrten sowie die Feier der Städtepartnerschaft mit Fréjus im Rahmen des Schinkenfestes, Stadtfest, Gelöbnis der Patenbatterie, Wasserfalllauf der Klinik, Bahnhofsfest, Konzert des Barockensembles der Wiener Symphoniker sowie der Weihnachtszauber gewesen. Als neue Attraktion stehe nun in diesem Jahr erstmals vollumfänglich der Greifvogelpark zur Verfügung.

Kapazitätsgrenze am Wasserfall bald erreicht?

Klaus Wangler (CDU) sprach zunächst ein großes Lob an Arnold und sein Team aus. Aber: Zwar gebe es noch immer eine große Zahl an ausländischen Gästen, doch sei deren Zahl im vergangenen Jahr stark rückläufig gewesen. Vor allem die chinesischen Gäste, seien in den letzten beiden Jahren deutlich rückläufig bei ohnehin niedrigen Zahlen. „Haben wir zu wenig Kapazitäten oder warum geht das Busgeschäft an uns vorbei?“, monierte er. Zuwachs bei den Privaten trotz sinkender Bettenzahlen zeige eine gute Qualität in diesem Bereich an – da werde wohl auch investiert. Beim Wasserfall stoße man dagegen wohl bald an Kapazitätsgrenzen.

Warten auf Antwort vom Museum

Eine erfreuliche Entwicklung nehme das Triberg-Land. „Ich würde mir wünschen, dass endlich auch das Museum mit einbezogen wird“, betonte Wangler, dazu würde ihn der Greifvogel- und Eulenpark interessieren. Man könne ja im Rahmen einer Sitzung dort einmal eine Besichtigung machen. Zum Thema Museum erklärte ihm Bürgermeister Gallus Strobel, dass man dem Museum ein Angebot gemacht habe, man warte auf Antwort.

Chinesen machen sich noch rar

Auch Klaus Nagel (FWV) sprach der Tourismus-Mannschaft um Arnold ein großes Lob aus, sie seien eine sehr engagierte Truppe, Ärgerlich finde er erneut, dass Belgien, das seit Jahren das zweitstärkste Kontingent ausländischer Gäste stelle, aber noch immer nicht mit einer Flagge vertreten sei. Auch er beklagte das Ausbleiben chinesischer Gäste trotz starkem Engagement dort. „Wir bleiben dran, es liegt hauptsächlich an der Reiseplanung der Busunternehmer, die eher nach Titisee tendieren“, so Arnold.

Triberg-Land besser ausschildern

Wie in den meisten Fällen, könne sie sich nur den Vorrednern anschließen, stellte Susanne Muschal (SPD) einmal mehr fest. Doch sie hatte wie auch Stadtrat Nagel die Erfahrung gemacht, dass das Triberg-Land schlecht ausgeschildert sei. „Man wird einfach zu oft gefragt, wie man das findet“, warf sie der Verwaltung vor. Hier versprachen Arnold und der Bürgermeister Abhilfe.

