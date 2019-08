von Lukas Nagel

Auch der Triberger Turnverein beteiligte sich am Kinderferienprogramm der Stadt mit einem Spiel- und Spaßnachmittag in der Jahnhalle. Dieser Programmpunkt bildete den Abschluss der Aktionen in der ersten Woche.

Die Übungsleiterinnen Natascha Klein und Elisabeth Wallishauser hatten sich einiges einfallen lassen. Unterstützung bekamen sie bei der Durchführung von der neuen Jugendvertreterin des Vereins, Tanja Klausmann, die ab dem kommenden Jahr den Programmpunkt für Natascha Klein übernehmen wird.

Austoben können sich die jungen Teilnehmer in der Jahnhalle unter den Augen von Natascha Klein (rechts). | Bild: Lukas Nagel

„Für mich ist es also heute nach vielen Jahren das letzte Mal Kinderferienprogramm“, erklärt Klein den zahlreich erschienenen jungen Teilnehmern, bevor sie die Mädchen und Jungen zum Aufwärmen aufforderte. Bei dem Spiel mussten die Kinder im Duell ihre Wurfkraft unter Beweis stellen. Die Mannschaft, auf deren Feld am Schluss die meisten Bälle lagen, verlor das Spiel.

Bewegungslandschaft macht Lust aufs Austoben

Im Anschluss durften sich die Kinder in einer aus Turngeräten zusammengestellten Bewegungslandschaft austoben. Besonderer Beliebtheit erfreute sich dabei ein Gerät aus Matten und Bänken, das die Balancefähigkeit der Kinder forderte. Knifflig wurde es an den Ringen. Denn an ihnen hängend galt es, auf einem Rollbrett möglichst lange auszuhalten, ohne zu stürzen. Aber auch weitere Geräte und Übungen, die die Geschicklichkeit der Kinder fördern sollten, ergänzten den Parcours.

Wer ist am schnellsten beim Balancieren? Die jungen Teilnehmer können das beim Kinderferienprogramm in der Jahnhalle austesten. | Bild: Lukas Nagel

Wallishauser, Klein und Klausmann unterstützten die Kinder beim Turnen und Spielen und sorgten dafür, dass sich die Nachwuchssportler immer wieder mit Flüssigkeit stärkten. Zum Abschluss des zweistündigen Programms gab es für alle Teilnehmer nach den sportlichen Anstrengungen als Belohnung eine Stärkung, die sich die Kinder sichtlich schmecken ließen.

Noch viel mehr geboten beim Kinderferienprogramm

Positiv fällt indes das Fazit der Organisatoren am Ende der ersten Ferienprogrammwoche aus: „Wir sind in jedem Jahr allen Institutionen, besonders aber den Vereinen, dankbar, die helfen, dass wir ein Ferienprogramm für Kinder anbieten können“, so Felix W. Kuentz, der zum wiederholten Mal gemeinsam mit Alina Hettich und Ines Kammerer von Seiten der Stadtverwaltung für die Organisation des dreiwöchigen Unterhaltungsprogramms zuständig ist. „Wir haben auch in den anstehenden zwei Wochen noch einiges zu bieten“, verspricht er.