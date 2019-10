von Hans-Jürgen Kommert

„Wir sind allzeit bereit“, schmunzelte Bertram Kienzler, und schichtete einen Stapel Liederbücher auf, während Joachim Hirt schon seine Gitarre für den folgenden Liederabend stimmte.

Klinik recht leer

Etwas erstaunt nahmen die Beiden zur Kenntnis, dass die Asklepios-Klinik recht leer sei – „so wenige Gäste waren jetzt noch nie hier“, stellte Bertram Kienzler fest. Allerdings wussten die wenigen Anwesenden, dass auch andere Veranstaltungen nur spärlich besucht waren, obwohl die Klinik alles andere als leer sei.

Regelmäßige Liederabende

Dabei sind die beiden Barden im weiten Umkreis bestens bekannt, sie geben als Duo regelmäßige Liederabende in der „Lilie“, aber auch in weiteren Gaststätten, wie der „Waldau-Schänke“ in Buchenberg oder in der „Krone“ in St. Georgen, wo sie mittlerweile regelmäßig mit dem Volksliedersingen im Programm stehen.

„Marmor, Stein und Eisen bricht“

„Singen aus vollem Herzen fördert die Gesundung“, wusste Kienzler, während die ersten Liederbücher mit mehr als 250 Volksliedern zum Mitsingen erst zaghaft vom Stapel genommen wurden. Eingestimmt wurde mit alten Schlagern wie „Marina“ oder „Marmor, Stein und Eisen bricht.“

Eher leichte Muse als echte Volkslieder

Auch im weiteren Verlauf des Abends blieben sie eher bei der leichten Muse denn bei echten Volksliedern – wiewohl viele der Schlager mittlerweile dazu durchgehen. Joachim Hirt begleitete dabei wechselweise entweder mit der Gitarre oder auf dem Akkordeon, während Bertram Kienzler bei der Gitarre blieb.

Gewürzt mit Kurzgeschichten

Es wurde ein unterhaltsamer Abend, gewürzt durch viele amüsante Kurzgeschichten und Scherze. Mit jedem Lied, das Kienzler und Hirt anstimmten, wurde die Stimmung ausgelassener, es wurde kräftig mitgesungen, und der Stapel an Liederbüchern vor den Augen des Duos nahm dann doch etwas ab.

Zusätzliche Wunschtitel

Immer mehr sangen sich die Beiden in die Herzen der Besucher hinein. Kienzler und Hirt gewährten nach ihrem normalen Programm zusätzliche Wunschtitel aus den Liederbüchern, was gerne angenommen wurde.