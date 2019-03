von Claudius Wagenseil

Die Liste "Demokratische Bürger Gremmelsbach" hat ihre Kandidaten für die Ortschaftsratswahl in Gremmelsbach präsentiert: Sie sind engagiert, heimatverbunden und möchten sich in die Belange des Dorfes einbringen.

"Beide Listen gut gefüllt"

Ortsvorsteher Reinhard Storz begrüßte Unterstützer und Kandidaten zu der Versammlung und freute sich, „dass beide Listen gut gefüllt sind.“ Denn in Gremmelsbach sind nun für die Wahl am 26. Mai zwei Listen (neben den Demokratischen Bürgern auch die Liste der Freien Wähler) mit jeweils sieben Kandidaten aufgestellt. Storz sagte, es sei „nicht selbstverständlich, dass ein so kleines Dorf zwei Listen stellen kann.“ Er bedankte sich bei allen, welche sich zur Wahl aufstellen ließen.

Viele Ziele wurden erreicht

Storz erinnerte in seinem Rückblick auf die vergangene Wahlperiode, in welchen Punkten man das Versprochene erfüllt habe und wo weiterhin Bedarf besteht. Wichtig seien etwa die Anschaffung des neuen Fahrzeugs für die Teilortswehr, ebenso die Straßensanierungen sowie der Ausbau der Breitband-Internet-Verbindungen, zum Teil sogar schon mit VDSL, welcher jedoch weiterhin auf der Agenda stehe.

Die Beschlussfassung über die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste erfolgte einvernehmlich. So sind die beiden amtierenden Ortschaftsräte oben auf dem Stimmzettel zu finden, die neuen Kandidaten folgen danach. Die Ortschaftsratswahl ist eine personenbezogene Wahl und besonders in Gremmelsbach hat die überparteiliche Unabhängigkeit eine lange Tradition. Die Kandidaten stellten sich persönlich vor.

Richard Schwer , 51, Landwirt und Metzger, verheiratet, vier Kinder, ist der Veteran im Ortschaftsrat. Er möchte sich für die Erhaltung der Dorfgemeinschaft einsetzen und auch der Landwirtschaft weiterhin möglichst viel Unterstützung zukommen lassen. Die Wasserversorgung in den Außenbereichen ist für ihn ebenfalls wichtig.

Einstimmig gewählt

Alle Kandidaten wurden einstimmig für die Liste gewählt und stellen sich somit dem Votum der Wähler. Reinhard Storz bedankte sich bei allen, die den Mut aufgebracht haben, sich der Wahl zu stellen, auch wenn nach der Wahl „die Freude und das Leid nahe beieinander liegen können.“ Er verwies darauf, dass das Amt als Ersatzkandidat auch eine Perspektive sei und lud die Anhänger und Kandidaten zu einem abschliessenden Austausch über die anstehenden Themen ein.