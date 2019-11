von Priska Dold

Das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern am Dienstag, 26. November, Franz und Hildegard Schwörer aus Nußbach in der Hintertalstraße. Sie sind bereits 70 Jahre verheiratet. Zufrieden und gesund verbringt das betagte Ehepaar zusammen den Lebensabend in Nußbach. „Wir haben alles, was wir brauchen“, betonen die beiden.

Anfangs kein fließendes Wasser im Haus

Das war früher vor 70 Jahren etwas anders: Als sie damals ins Elternhaus des Ehemanns zogen, gab es hier weder fließendes Wasser im Haus noch elektrisches Licht. Franz Schwörer ist in Eisenbach geboren, sein Vater erwarb dieses Haus in der Hintertalstraße in Nußbach im Jahre 1931. Doch nach und nach wurde es wohnlich hier, die Modernisierung erfolgte.

Treu von der Lehre bis zum Renteneintritt

Er begann 1936 eine Lehre bei der Firma Trenkle, so hieß diese damals, im Jahre 1960 war es dann die Firma Kalmbach. Hier arbeitete er später als Meister bis zum Renteneintritt 1986.

Reiseträume erfüllt

Als junger Mann war Franz Schwörer mehr als sechs Jahre im Krieg, von Russland und Afrika kann er berichten. Sein Traum war es, diese Länder einmal in Frieden zu bereisen und zu sehen. Diesen Traum haben und seine Frau sich inzwischen erfüllt. Später kamen noch weitere Reisen dazu. Sein Hobby waren zudem immer die Berge, das Bergsteigen, das Bergwandern und das Fotografieren.

Sieben Jahre im Gemeinderat

In der früher noch selbstständigen Gemeinde Nußbach war Franz Schwörer sieben Jahre im Gemeinderat und ebenfalls sieben Jahre war er stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins-Trachtenkapelle Nußbach.

Das ganze Leben viel gearbeitet

Hildegard Schwörer wuchs im Pappelntal auf, nach der Volksschule erfolgte das Pflichtjahr bei der Familie Reiner Nußhurt. Hier blieb sie aber nicht nur ein, sondern sieben Jahre. Zwar hat sie viel und schwer arbeiten und oft auch Männerarbeiten verrichten müssen, doch sie wurde immer gut behandelt. Dafür ist sie heute noch dankbar. Zwar hatte sie dann doch das Geld für eine Aussteuer zusammengespart, doch dann kam die Währungsreform und sie hatte nichts mehr.

Einen Winter lang Wolle gesponnen für die Aussteuer

Wolle habe sie gesponnen, erzählt sie, einen ganzen Winter lang. Und von diesem Erlös konnte sie sich dann wenigstens das Nötigste anschaffen. Sie wäre gerne Näherin geworden, aber eine Lehre war damals nicht üblich. In der Nähschule in einem Winterhalbjahr lernte sie dann schon einiges und eignete sich viel selbst an. So konnte sie in den kommenden Jahren in verschiedenen Haushalten Näh- und Flickarbeiten verrichten und so zum Unterhalt beitragen.

Mit Fahrrad am Kaiserstuhl den Hochzeitswein geholt

1949 heirateten die beiden, die Hochzeitsfeier fand in ihrem Elternhaus im Pappelntal statt. Hier halfen die ganze Verwandtschaft und viele Bekannte bei den Vorbereitungen. Franz Schwörer fuhr eigens mit dem Fahrrad an den Kaiserstuhl, um Wein zu besorgen.

Angehörige viele Jahre gepflegt

Beim Einzug ins Elternhaus ihres Mannes waren die Beiden jedoch nicht alleine, die Eltern und eine Großtante lebten noch dort, diese musste Frau Hildegard noch viele Jahre pflegen. Anfangs waren noch ein paar Urlaubstage möglich, erinnerten sie sich. Es ging immer in die Berge, und einige Jahre nur mit dem Fahrrad. Nicht aus Spaß, sie besaßen damals kein Auto. Da waren 600 bis 800 Kilometer keine Seltenheit.

Eheleute versorgen sich noch selbst

Vier Mädchen kamen auf die Welt, alle sind verheiratet und wohnen in der Umgebung. Sehr gut können sich die Eheleute noch selbst versorgen, es wird jeden Tag gekocht und alle anfallenden Arbeiten werden verrichtet. Wobei Franz Schwörer immer noch ums Haus werkelt, mal einen Dürrständer umsägt und zerlegt oder einen Steilhang abmäht. Still sitzen und ausruhen geht nicht so gut, wenn man das ganze Leben immer nur gearbeitet hat, da ist sich das Ehepaar einig. Den Führerschein hat er schon vor Jahren abgegeben. Bei Einkäufen stehen die Töchter zur Verfügung, zum sonntäglichen Gottesdienst werden sie von einem lieben Nachbarn mitgenommen.

Große Freude und Dankbarkeit

Die innerliche Freude der beiden Jubilare ist groß. 70 Jahre zusammensein zu dürfen, dafür sind sie sehr dankbar. Und mit einem Dankgottesdienst soll das Fest der Gnadenhochzeit, das die Töchter mit ihren Familien organisiert haben, auch beginnen, am Samstag in der Nußbacher Pfarrkirche um 10.30 Uhr. Ein Fest im Familienkreis, mit den drei Enkeln in Einigkeit und Zufriedenheit, das wünschen sie sich zu diesem Jubiläum.