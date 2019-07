von Lukas Nagel

Geschwitzt haben 33 Abiturienten am Freitag sicher in doppelter Hinsicht. Neben warmen Sommertemperaturen galt es für die Schüler, mit den mündlichen Prüfungen die letzte Hürde zum erfolgreichen Abitur zu nehmen.

Gebäck und Sekt schon parat

Schon vor Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse und der Übergabe des vorläufigen Zeugnisblatts stand am Nachmittag alles bereit am Triberger Schwarzwald-Gymnasium: Brezeln und Gebäck waren gerichtet, der Sekt kalt gestellt.

Die meisten hatten das Abi schon sicher

Bei den Absolventen konnte man fast durchweg in entspannte Gesichter blicken. Denn für die Allermeisten war schon vor dem Mündlichen klar, dass sie die Prüfung zur Allgemeinen Hochschulreife bestehen würden. Sie hatten in den vier Kurshalbjahren zuvor und in den schriftlichen Prüfungen bereits genügend Notenpunkte gesammelt, um auf der sicheren Seite zu sein. Für viele ging es nur noch um das eine oder andere Zehntel der Durchschnitts­note.

Donaueschinger Lehrer nehmen Prüfungen ab

Im mündlichen Abitur mussten die Prüflinge eine Präsentationsprüfung ablegen. Dabei erläuterten sie anhand selbst vorbereiteter Medien eine bestimmte Thematik und stellen sich einem Prüfungsgespräch mit dem zuständigen Fachlehrer und dem jeweiligen Vorsitzenden aus der Prüfungskommission, die dieses Jahr aus Lehrern vom Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen bestand.

Vielfältige Themen und Medien

„In diesem Jahr hatten wir ein ganz breites Spektrum an Prüfungen“, erläutert Tribergs Schulleiter Oliver Kiefer im Gespräch mit dieser Zeitung. Von Mathematik über Deutsch und naturwissenschaftliche Fächer bis hin zu Geschichte und Religion zeigten die Schüler ihr Fachwissen und ihre Fähigkeit, ein Thema zu bearbeiten und darzustellen. Mit verschiedensten Me­dien wurde gearbeitet, meist mit PC und Beamer, aber auch mit Stell­­wänden, Flipcharts, Tages­lichtprojektoren, Landkarten, selbst gestalteten Folien und Plakaten.

Triberg So erhält das Schwarzwald-Gymnasium sein i-Tüpfelchen Das könnte Sie auch interessieren

Die Präsentationsprüfung ist für jeden Schüler verpflichtend, wenn er sich nicht einen in der Oberstufe belegbaren Seminarkurs, den im diesjährigen Jahrgang acht Schüler absolvierten, stattdessen anrechnen lässt.

Freiwillige Prüfungen zur Notenverbesserung

Außerdem wurden von einigen Schülern auch freiwillige mündliche Zusatzprüfungen abgelegt, um die eine oder andere Note oder den Gesamtschnitt noch zu verbessern. Die Prüfungen dauerten den ganzen Tag. Für die anderen Klassen fand daher kein Unterricht statt. Diese konnten, organisiert von der Schülermitverantwortung, den Europa-Park in Rust besuchen.

Durchschnittsnote 2,4 für den Jahrgang

Die besten Gesamtnoten 2019 am Triberger Gymnasium erzielten Tanja Klausmann und Annalena Schwer aus Triberg mit einer sehr guten 1,3. Der Notendurchschnitt des Abiturjahrgangs liegt bei 2,4. Der Prüfungsvorsitzende und Leiter der mündlichen Abiturprüfung, Mario Mosbacher vom Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen, attestierte den Abiturienten „eine ganz tolle Leistung“. „Es ist das Schönste, wenn Lehrer danach über Prüfungen so begeistert sprechen wie heute bei Ihnen“, lobte der Oberstudiendirektor.

Triberg Schwarzwald-Gymnasium: Jetzt wird der Pausenhof verschönert Das könnte Sie auch interessieren

Die offizielle Abiturfeier findet am Samstag, 13. Juli, im Kurhaus Triberg statt. Dort gibt es die Abiturzeugnisse, Preise und Auszeichnungen für die besten Leistungen. Für die Abiturienten ging das Feiern selbstredend schon am Freitagabend mit einer Abi-Party im „Nachtkrapp“ los.