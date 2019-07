von Lukas Nagel

Lange war das Projekt vor allem bei Tierschützern umstritten, inzwischen ist wohl etwas mehr Normalität eingekehrt am Greifvogel- und Eulenpark direkt an den Triberger Wasserfällen. Ganz ohne kritische Blicke stand er deshalb am Dienstagnachmittag für die Kinder offen, die am Ferienprogramm der Stadtverwaltung teilnahmen.

Stadt bezahlt den Eintritt für die Kinder

Auf die 14 jungen Teilnehmer wartete Ines Kammerer, die seit dem vergangenen Jahr ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung absolviert und in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit Alina Hettich und Felix W. Kuentz für die Organisation des Ferienprogramms verantwortlich ist, vor dem noch nicht ganz vollendeten Eingang in das große Gelände. „Die Stadt bezahlt heute den Eintritt für Euch“, erklärte die Auszubildende den Mädchen und Jungen, für die in dieser Woche das dreiwöchige Angebot beginnt.

Viel zu sehen gibt es in den Volieren des Greifvogel- und Eulenparks am Wasserfall. | Bild: Lukas Nagel

Zwölf Eulenarten im Park

Die Eulenführung fand wie immer im Park um 14 Uhr statt und die Teilnehmer schlossen sich den rund 25 weiteren Parkbesuchern an. Falkner und Zooleiter Daniel Luchsberg wusste einiges über die gefiederten Tiere zu berichten und konnte immer wieder am lebenden Exemplar anatomische Merkmale zeigen, denn Falknerin Jennifer Gängel präsentierte den Besuchern auf ihrem Arm mit Harald ein ausgewachsenes Tier. „Es gibt weltweit derzeit etwa 220 bekannte Eulenarten, von denen 13 in Europa leben. Zwölf von ihnen haben wir hier im Park“, erklärte der Zooleiter stolz.

Volieren auf Dauerhaltung ausgelegt

Die Volieren, in denen die Tiere in der Wasserfallstadt untergebracht sind, seien auf Dauerhaltung ausgelegt, die Vögel nicht auf ständiges Fliegen. „Bei jedem Flug verbrauchen die Tiere Kalorien“, erläutert Daniel Luchsberg. „Von ihren Bedürfnissen her sind sie optimal versorgt hier bei uns“, ist er sich sicher.

Eule Harald lässt sich streicheln

Nach der knapp dreiviertelstündigen Führung hatten alle Besucher die Möglichkeit, die Eule Harald zu streicheln, wovon auch die jungen Ferienprogrammteilnehmer gerne Gebrauch machten. Manchen war jedoch der Respekt vor dem stolzen Tier anzumerken. „Wichtig ist, dass ihr keine hastigen Bewegungen macht“, beruhigte Jennifer Gängel die Kinder. Denn Eulen sähen auch bei Tag besser als der Mensch. Nur in unmittelbarer Nähe nähmen sie nicht alles ganz scharf wahr.

Ausklang auf dem Wasserfallspielplatz

Ausgiebig Zeit war dann noch, um sich auf dem großen Parkgelände umzusehen und die einzelnen Volieren zu begutachten. Denn den Programmpunkt hatten die Mitarbeiter der Stadt mit Geschäftsführer Stefan Keidel auf eindreiviertel Stunden angesetzt. Nach der Führung gab es jedoch im Park kein eigenes Programm mehr für die Kinder, die sich ihre Zeit bis zum Ablauf der städtischen Aufsichtspflicht auf dem nahen Wasserfallspielplatz vertrieben.

