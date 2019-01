von Maria Kienzler

Elvira Gaus, die Kindergarten-Beauftragte der Diözese, gratulierte Karin Ketterer zu 25 Dienstjahren im Kindergarten St. Raphael von Schonach. Eine lange Laudatio schloss sich an, weil die Erzieherin in der Kinderkrippe als verantwortungsbewusste und zuverlässige Persönlichkeit gilt und längere Zeit wegen Fachkräftemangel ihre Gruppe allein leitete. „So manche macht nur ihren Job und mehr kommt nicht in Frage, denn Dienst nach Vorschrift reicht ja aus für alle Arbeitstage“, dichtete Gaus. „Wie überaus erfreulich ist hingegen zu erfahren, dass jemand sich sehr engagiert und das seit vielen Jahren“, ging es weiter in Versform.

Das Lob galt auch für Carina Burger, die seit zehn Jahren im gleichen Kindergarten tätig ist. Die stellvertretende Leiterin konnte wegen einer Erkrankung nicht zum Neujahrsempfang kommen. Doch Bekannte der Erzieherin waren anwesend und sparten nicht mit Beifall, vor allem, weil Burger länger als ein Jahr den Kindergarten kommissarisch leitete.

Verabschiedet wurde von Elvira Gaus die ehemalige Leiterin von St. Raphael. Conny Dold hatte wegen Krankheit schon vor längerer Zeit ihre Tätigkeit im Kindergarten beendet. „Aber sie arbeitet jetzt in unserem Pflegeheim“, sagte Pfarrer Andreas Treuer. Dort habe sie eine erfüllende Aufgabe übernommen, was Conny Dold auch bestätigte. Die Kindergarten-Beauftragte wies darauf hin, dass Dold die pädagogische Einrichtung etwa 20 Jahre professionell geleitet habe – von April 1997 bis Dezember 2017. Gaus bedankte sich dafür herzlich.

Von Pfarrer Treuer wurde Ursula Kienzler belobigt und geehrt für ihren zehnjährigen Mesnerinnen-Dienst in der Kirche St. Antonius von Schönwald.

Irma Muschal wurde verabschiedet. Seit vielen Jahren hatte sie die Sauberkeit der Nußbacher Kirche organisiert. Jetzt hört sie aus Altersgründen auf.

„Auch unsere Organistin Helena Janotta, die schon bei Pfarrer Josef Läufer tätig war, geht in den Ruhestand“, bedauerte Andreas Treuer. Mit Leib und Seele habe sie ihr Leben der Kirchenmusik verschrieben und die Gottesdienste mit ihrem Orgelspiel umrahmt, wie er versicherte.