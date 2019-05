von Christel Börsig-Kienzler

Die Schulsozialarbeit an der Grundschule in Triberg ist wichtig. Das wurde in der Gemeinderatssitzung im Januar durch das Schulleitungsteam verdeutlicht.

Lösung schnell gefunden

Daraufhin wurden die Möglichkeiten geprüft. Bereits in der Februar-Sitzung des Gemeinderats hatte sich laut Stadtverwaltung eine gute personelle Lösung abgezeichnet. Über die Firma „switch – Gesellschaft für lösungsorientierte Pädagogik, Entwicklung und Beratung GbR“ konnte der Stadt Triberg für die Grundschule die Sozialpädagogin Sonja Stolz zur Verfügung gestellt werden. Sie ist nun seit dem 29. April mit einer 50-Prozent-Stelle als Schulsozialarbeiterin in der Wasserfallstadt tätig, informiert die Stadtverwaltung.

8000 Euro Zuschuss vom Land

Die Kosten der Schulsozialarbeit in Höhe von jährlich rund 38 000 Euro werden von der Stadt getragen. 8000 Euro davon erhält sie als Zuschuss vom Land. Für das aktuelle Jahr waren keine Haushaltsmittel im Etatplan vorgesehen.

Da die Wichtigkeit dieser Aufgabe aber erkannt wurde, betont die Stadtverwaltung, wurden die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe durch den Triberger Gemeinderat bereitgestellt.

In Triberg keine Unbekannte

Die Schulsozialarbeiterin Sonja Stolz ist in Triberg keine Unbekannte. Bereits vor über zehn Jahren war die Diplom-Sozialpädagogin und Lerntherapeutin maßgeblich am Aufbau des Familientreffs „Ku-Guck“ in Triberg beteiligt und war einige Jahre dessen engagierte Leiterin. In ihrer Zeit in Triberg hat sie auch das soziale Kompetenztraining an der Grundschule integriert.

Elternarbeit und Begleitung

Stolz bietet für die Grundschüler und deren Eltern diverse Hilfen an. Diese reichen von gezielter Einzelfallhilfe, gruppendynamischen Arbeiten wie soziales Lernen, themenorientierte Arbeiten bis hin zur Elternarbeit, Netzwerkarbeit im Sozialraum und Begleitung der Schüler in der Ganztagsbetreuung. Privat lebt Sonja Stolz mit ihrem Mann in Schonach und ist Mutter zweier Töchter.