Die Soldaten der Triberger Patenbatterie aus Stetten am kalten Markt berichten am kommenden Freitag über ihre Erfahrungen beim ihrem diesjährigen Auslandseinsatzes im afrikanischen Mali. Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Kurhausaal in Triberg. Für den musikalischen Rahmen an diesem Abend sorgt die Stadt- und Kurkapelle Triberg. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Von September 2018 bis Mai 2019 waren die Soldaten im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission European Training Mission (EUTM) in Mali eingesetzt – genauer gesagt in Koulikoro, in der Nähe der Hauptstadt Bamako.

Hilfe zur Selbsthilfe

Ziel des Einsatzes ist es, die einheimischen Streitkräfte zu befähigen, Malis territoriale Integrität zu gewährleisten und ein sicheres Umfeld zu garantieren. Die malischen Soldaten sollen hierbei lernen, selbst die Verantwortung für die Sicherheit ihres Landes zu übernehmen.

Über die Soldaten der Bundeswehr ist der Kontakt zu Ordensschwestern eines Franziskaner-Klosters in Mali entstanden, die sich um notleidende Kinder kümmern, die zu den ärmsten der Welt zählen. An diesem Abend wird in diesem Zusammenhang auch ein Kinder-Hilfsprojekt vorgestellt.

Biwak wird aufgeschlagen

In dieser Woche findet anlässlich des Besuchs der Soldaten in Triberg ein Biwak-Camp statt. Den Soldaten steht außerdem die Nußbacher Turnhalle zur Verfügung.

Einsatzgebiet Kunstrasen

Obendrein findet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr auf dem neuen Kunstrasenplatz ein Fußballspiel zwischen dem SV Nußbach und den Soldaten statt. Besucher sind hierzu, auch zum anschließenden gemütlichen Beisammensein im Sportheim, herzlich eingeladen.

Die Soldaten berichten am Freitag, 8. November, ab 19.30 Uhr im großen Kurhaussaal in Triberg. Der Eintritt ist frei.

Patenschaft

Seit dem Jahr 1971 besteht zwischen dem 4. Artilleriebataillon 295 der Bundeswehr in Stetten am kalten Markt. (früher Immendingen) eine intensiv gelebte Patenschaft mit der Stadt Triberg. Begonnen hat alles mit der Unterstützung der Bundeswehr beim Bau des Geutschen-Skilifts. Seitdem finden regelmäßig Gelöbnisse in Triberg statt. Auch wirkt die Patenbatterie traditionell beim jährlichen Volkstrauertag in der Wasserfallstadt mit, beteiligt sich am Seniorennachmittag in Nußbach und ist auch beim großen Triberger Stadtfest nicht wegzudenken. Gegenbesuche finden beim „Tag der offenen Tür“ in der Bundeswehrkaserne oder bei großen offiziellen Anlässen statt.