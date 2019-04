von SK

Zwei Schülerinnen aus Triberg und Hornberg haben ihren Girls‘ Day bei der EGT verbracht. Ziel des Aktionstags ist es, bei Mädchen das Interesse für technische Berufe zu wecken und mehr über die angebotenen Ausbildungsberufe zu erfahren.

Zunächst wurden die Mädchen über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Triberger Unternehmensgruppe informiert. Sie bietet im technischen Bereich drei Ausbildungsgänge an: Elektroniker im Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik, IT-System-Elektroniker und Anlagenmechaniker Gas/Wasser.

Ein Experte der EGT Energie GmbH brachte den jungen Gästen mit Vorträgen und praktischen Darstellungen das Thema Strom näher. Die kleine Gruppe interessierte sich besonders für die technikreiche Präsentation. Anschließend versuchten sich die Mädchen selbst an einer Schaltung zur Gebäudeautomation nach dem verbreiteten KNX-Standard.

Energie durch Wasserkraft

Bei der Besichtigung der Netzleitstelle bekamen die Schülerinnen einen Einblick in das technische Herz der EGT, in dem das komplette Strom- und Gasnetz der Unternehmensgruppe kontrolliert und überwacht wird. Treten Störungen auf, können sie sofort erkannt und behoben werden.

Im Anschluss ging es gemeinsam zum firmeneigenen Wasserkraftwerk an den Triberger Wasserfällen. Die Unternehmensgruppe erzeugt an den höchsten Wasserfällen Deutschlands seit mehr als 120 Jahren umweltfreundliche elektrische Energie durch Wasserkraft und verteilt sie in ihrem Stromnetz an regionale Haushalte.

„Die Turbine hat eine Leistung von 300 Kilowatt und produziert so pro Jahr rund 2,1 Millionen Kilowattstunden sauberen Ökostrom. Das entspricht dem Stromverbrauch von rund 700 Haushalten“, erläuterte Lukas Holzer, Leiter Netzplanung, Bau und Betrieb bei der EGT Energie GmbH.

Nach dem Besuch des Firmen-Umspannwerks in Schönwald und einer Mittagspause erhielten die Mädchen eine Einführung in das Thema Gas, bevor Lukas Holzer sie zur Gas-Übernahmestation und der firmeneigenen Erdgastankstelle begleitete. Da durften die Mädchen das EGT-Gas-Auto betanken.

Zurück im Hauptgebäude in der Oberstadt gab es eine Einführung in die Themen Vermessung, Dokumentation und Planwerk. Jede Schülerin fertigte eine Leitungsauskunft für Strom und Gas ihres Wohnortes an.

In der abschließenden Fragerunde interessierten sich die Mädchen vor allem dafür, welche Voraussetzungen für eine technische Ausbildung bei der EGT notwendig sind. Am Schluss hieß es Ziel erreicht: Das Interesse am technischen Beruf war geweckt.