Neben einer Theateraufführung frei nach Erich Kästners fliegendem Klassenzimmer gibt es zahlreiche Attraktionen zum Schulfest am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Einrichtung.

50 Jahre Bildung für Triberger Kinder: So feiert die Realschule ihr Jubiläum

Um dieses Fest richtig vorbereiten zu können, gab es in den vergangenen beiden Wochen viele Projekte, die meisten hatten direkt mit dem Fest zu tun, andere sorgten dafür, dass alle Schüler von Klasse fünf bis neun versorgt waren, weil eben die meisten Schüler in die Festvorbereitungen involviert waren.

Da gab es beispielsweise das RS-Tee-Projekt, neben dem echten Projekt auch ein tolles Wortspiel. „Wir haben von Firmen, die sich mit der Teeherstellung beschäftigen, dermaßen viel Tee bekommen, wir können wunderbare Mischungen herstellen“, so Michael Engst, der dieses Projekt begleitete.

Spaß an dieser Aktion hatte auch Schulsekretärin Ute Krompholz, die täglich andere Kreationen genießen und deren Geschmack beurteilen durfte. Entstanden sind dabei ein roter sowie ein grüner RS Tee, beide sollen am Samstag zum Kauf angeboten werden. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Schüler mit ihrem Schulorchester selbst.

Ein weiteres Projekt befasst sich mit Chemie und Kosmetik – hier entstehen eher chemiefreie Kosmetik-Produkte. Auch das Recycling von Zeitungen zum handgeschöpftem Papier oder „Wellness und Beauty“ werden beim Fest eine Rolle spielen.

Die Verschönerung des Schulhauses mit verschiedensten Kunstwerken vom Bild bis zur Skulptur war durchaus gefragt. Selbst gestaltete Stofftaschen werden dafür sorgen, dass man alles Erworbene auch bestens transportieren kann.

Wichtig waren an den Projekttagen auch die Herstellung von Kulissen fürs Theaterstück, die Eigenproduktion von Kleidern der 1960er Jahre bis heute – diese sollen im Rahmen einer Modenschau präsentiert werden. Daneben sorgten Projekte wie Bogenschießen, Drucktechniken oder der Bau von tollen Seifenkisten für spannende Unterhaltung.

Jubiläumsfest

Viele Ergebnisse aus den erlebnisreichen Projekten werden die Besucher an der Realschule Triberg beim Jubiläumsfest live erleben können. Dieses findet am Freitag, 19. Juli, und Samstag, 20. Juli, statt. Die Theater-AG der Realschule lädt zu ihrer Aufführung des Stücks „Das fliegende Klassenzimmer“ ein. Diese findet am Freitag ab 18 Uhr im Kurhaus statt.