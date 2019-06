von Rita Bolkart

Erstmals seit 25 Jahren feierten die Schonacher Katholiken gemeinsam mit den Gläubigen der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ das Patroziniumsfest, zelebriert von Pfarrer Andreas Treuer in der Schonacher St. Urbanskirche. Dies mit leichter Verspätung, denn der Urbanstag ist am 25. Mai.

Vom Konstanzer Bischof verordnet

In ihrem Predigtwort wies Maria Kienzler darauf hin, dass der Heilige Urban den Schonachern der neue Kirchenpatron vom Konstanzer Bischof um 1720 verordnet wurde. Er sollte die Gottesmutter Maria ablösen. In der Vergangenheit hatte es Unstimmigkeiten über die eng beieinander liegenden Marienwallfahrtsorte Schonach und Maria in der Tanne in Triberg gegeben. „Trotzdem“, so Maria Kienzler, „ziert die Heilige Maria das Schonacher Ortswappen, und über Jahrhunderte feierten die Gläubigen eben zwei Patrone.“

Lange keine ausgesprochenen Patroziniumsmessen mehr

Unter Pfarrer Walter Sauer fielen ab 1979 die beiden Prozessionen weg, und die Patronatsfeier wurde in die Kirche verlegt. Nach Sauers Wegzug wurden keine ausgesprochenen Patroziniumsmessen mehr gefeiert.

Der Kirchenparton Urban, führte Maria Kienzler aus, war von 222 bis 230 Bischof von Rom. Und so – obwohl die Papstwürde erst 200 Jahre später eingeführt wurde – ist sein Name in der Papst-Krypta verewigt. Überliefert ist, dass Urban sehr gut predigen konnte und so viele zum christlichen Glauben bekehrte. Für seine Glaubensüberzeugung wurde er gegeißelt und enthauptet. In der Schonacher Kirche ist er als Figur und im Hochaltar präsent.

Heilige bieten Orientierung

Ist die Heiligenverehrung noch zeitgemäß? Auch diese Frage stellte sich Maria Kienzler in der Predigt. Alle später heilig Gesprochenen hätten ihre Fehler und Macken, ihre Zweifel und Eitelkeiten gehabt. Und alle seien im Glauben gewachsen und zur Wohltat für ihre Mitmenschen geworden.

So betrachtet, würden sie sich bestens zur Orientierung eignen. Die Fußstapfen von Jesus Christus, der ohne Sünde gewesen sei, seien für Christen viel zu groß, befand Kienzler.