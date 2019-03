von Maria Kienzler

Edgar Lamparter vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen ist Fachmann in Bezug auf Gartenbau. Die Landfrauen der Raumschaft Triberg luden ihn daher zur Weiterbildung ins Vesperhäusle des Reinertonishofes ein.

Franziska Scherzinger-Nagel vom Vorstandsteam der Landfrauen freute sich bei der Begrüßung über ein „volles Haus“. Erwartungsvoll richteten sich mehr als 40 Augenpaare auf den Referenten, der mit einem Bildervortrag den Nachmittag gestaltete.

Gewächshaus oder Freilandgarten

Vor allem biologischer Pflanzenschutz lag Edgar Lamparter am Herzen. „Wenn Sie ein kleines Gewächshaus haben, dann empfehlen sich gegen Schädlinge vor allem Marienkäfer, Schlupfwespen, Gallmücken und Raubmilben“, wusste der Referent. Aber er ging davon aus, dass die Landfrauen in der Regel im Freilandgarten arbeiten, was diese auch bestätigten.

Darum legte der Garten-Experte seinen Schwerpunkt auf die Arbeit im Grünen. „Hier müssen Laufkäfer, Eidechsen, Ohrwürmer, Igel, Spinnen, Wildbienen und Marienkäfer als biologische Waffe gegen Schädlinge gefördert werden“, sagte Lamparter. Es gebe auch bestimmte Vogelarten, die Schädlinge ausrotten können. Die Tiere, die Schäden an Blumen und Kräutern anrichten, wurden ebenfalls klar benannt.

Blattlaussuche mit der Lupe

„Die Bestände müssen regelmäßig kontrolliert werden, denn Blattläuse zum Beispiel können nur mit einer Lupe entdeckt werden“, informierte der Garten-Fachmann. Bis zu 100 Eier legen die Blattlaus-Weibchen in kurzer Zeit ab, aber auch die Spinnenmilben und die weißen Fliegen vermehren sich in ähnlicher Geschwindigkeit, wie zu erfahren war. Besonders müssen sich Gärtnerinnen vor den Schnecken schützen. Am besten sei es, wenn die erste Generation komplett abgesammelt werde.

Das Publikum stellte viele Fragen, auf die der Referent ausführlich einging. Für seine Informationen wurde Edgar Lamparter mit Beifall bedacht.