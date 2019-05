von Autorenzeile

Um aktuelle Themen der Gemeinde- und Kreispolitik zu diskutieren und die jeweiligen Kandidaten für die Kommunalwahlen vorzustellen, trafen sich die Freien Wähler mit interessierten Bürgern im Gasthaus „s‘Felix“ in Nußbach.

Thema der Gesprächsrunde waren unter anderem die Optimierung der Wasserversorgung durch die Heidensteinquelle, der Umbau des Nußbacher Rathauses zum Vereinshaus, die Bedeutung des schnellen Internets für den ländlichen Raum und der Unterhalt des weitmaschigen Straßennetzes.

Ortsvorsteher Heinz Hettich berichtete, dass er kürzlich den Förderbescheid über 335 000 Euro für die Nußbacher Breitbandversorgung in Stuttgart entgegennehmen konnte (wir berichteten). Zwar seien auf Nußbacher Gemarkung 2,5 Kilometer Straßen saniert worden, dies sei aber insgesamt viel zu wenig. Wichtig sei auch der Ausbau des Kindergartens und damit der Erhalt des ehemaligen Nußbacher Pfarrhauses.

Flyer für alle Haushalte

Anschließend stellten sich die FWV-Kandidaten für den Ortschaftsrat vor: Thomas Mertens (54), Thomas Reiser (57), Jörg Faller (33), Markus Fahl (35) und Heinz Hettich (66). Alle Kandidaten für die Ortschafts- und Gemeinderatswahlen hätten sich getroffen, um die Wahlflyer aller Gruppierungen zusammen einzutüten. Der Flyer wird demnächst an alle Haushalte verteilt.

Ziel der Freien Wähler sei es, stets nah am Bürger zu sein und unabhängige Sachpolitik im Interesse der Bewohner der Stadt Triberg und seiner Ortsteile Nußbach und Gremmelsbach zu machen, ergänzte Thomas Reiser, der Vorsitzende der Freien Wähler/ Freien Bürgerschaft Triberg.

Der Halbstundentakt des Ringzugs dürfe nicht in St. Georgen enden, so die Forderung der Freien Wähler. | Bild: Marc Eich

Klaus Nagel, der Triberger Kandidat der Freien Wähler für den Kreistag, machte auf die Bedeutung des Ringzugs für die ganze Raumschaft Triberg aufmerksam. Der Halbstundentakt des Ringzugs dürfe nicht in St. Georgen enden, um die nordwestliche Region des Schwarzwald-Baar-Kreises nicht von der Entwicklung abzuhängen und den Ringzug durchgehend mit der Ortenaubahn zu verknüpfen.

Wichtige Vertretung im Kreisrat

FWV-Vorsitzender Thomas Reiser bat darum, sich rege an der Gemeinderats- und Kreistagswahl zu beteiligen und wies darauf hin, „dass die Stadt Triberg bisher leider keinen Vertreter im Kreisrat hat.“ Es sei daher sehr wichtig, für den Kreisrat Triberger Kandidaten zu wählen, damit das Unterzentrum zukünftig auch im Kreistag vertreten ist.

Am Freitag, 10. Mai, werden sich die Kandidaten in Triberg um 19.30 Uhr im Landgasthaus Zur Lilie vorstellen, in Gremmelsbach am Montag, 13. Mai, im Gasthaus Staude, um 19.30 Uhr.

