von Hans-Jürgen Kommert

Für die Viertklässler steht jetzt die Entscheidung an, welche weiterführende Schule nach den Sommerferien besucht wird. Daher boten das Schwarzwald-Gymnasium und die Realschule Schnuppertage an. Die Pausenhalle des Gymnasiums und der Musiksaal der Realschule quollen geradezu über – wobei bei vielen Eltern und Schülern die Entscheidung wohl bereits gefallen war.

Mit etwas Hilfestellung entsteht das erste selbst genähte Teil: ein Schlüsselanhänger. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die Schülerband, der moderne Chor und die Theater-AG des Gymnasiums waren diejenigen, die zunächst schon für eine entspannte heitere Atmosphäre bei Viertklässlern und Eltern sorgten. Dann sprach kurz und knapp Schulleiter Oliver Kiefer zu allen und stellte das kleine und gerade deshalb feine Gymnasium vor. Mit einem Teil der Eltern zog er sich danach zurück, um die Feinheiten zu erläutern. Derweil waren Schüler und die restlichen Eltern im Schulhaus unterwegs und erkundeten fünf Stockwerke.

Spaß mit Erlebnispädagogik

Den Schülern bereiteten vor allem praktische Dinge Spaß wie die Erlebnispädagogik, die in der kleinen Sporthalle vorbereitet war, oder die Roboter, die per I-Pad gesteuert und programmiert wurden. Auch die Chemie zeigte kleine Experimente. Und ganz cool waren wohl die vier 3D-Drucker des Hauses, die auf Wunsch kleine Geschenke zum Mitnehmen ausgaben. Neu im Gymnasium ist der Technikraum, der bald in eine besser geeignete Räumlichkeit kommen soll. Da einige der Viertklässler bereits Geschwisterkinder auf der Schule haben, war für diese längst klar: Hier will auch ich hin.

Erlebnis-Pädagogik in der Sporthalle des Gymnasiums hat auch etwas mit Gruppendynamik zu tun. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Aus Krankheitsgründen musst die Begrüßung an der Realschule ohn Schulleiter Waldfried Sandmann stattfinden. Thomas Serazio vertrat ihn kompetent.

Das ersatzgeschwächte Schulorchester und die Theater-AG, die ebenfalls ohne Leiterin Christine Nagel auskommen musste und dennoch souverän auftrat, waren auch hier diejenigen, die die Gäste würdig empfingen.

Auf Entdeckungstour quer durchs Haus

Während die Eltern durch das Schulhaus geführt wurden und Gespräche mit Lehrern und Schulleitung führten, waren die Schüler zunächst auf Exkursion im Haus, bevor sie sich für einzelne Besuchsorte entschieden. Wie in den Vorjahren gab es wieder einige Dinge zum Mitnehmen. So wurde im Technikraum ein Eigenarbeit eine kleine LED-Disco-Kugel gebastelt, im Schulfach AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales), in dem auch Nähen im Plan steht, konnten Schlüsselanhänger und Lavendelsäckchen genäht werden.

Der kleine Roboter im Schwarzwald-Gymasium wird per I-Pad gesteuert und programmiert, wie Amelie hier vorführt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schminken fürs Theater stand ebenso auf dem Programm wie Bogenschießen mit Schulsozialarbeiter Jens Trapp. Dazu gab es kleine chemische Versuche: Man konnte Brause herstellen oder die Auswirkungen verschiedener Stoffe auf Rotkrautsaft testen.

Wichtige Entscheidungen stehen bevor

Beide Schulen, das Gymnasium und die Realschule, gaben ihr Bestes, um Schüler und Eltern zu überzeugen – bleibt zu hoffen, dass sich die Eltern für die Schule entscheiden, die den Kindern am besten gerecht werden – weder Unter- noch Überforderung sind letztlich dem Kindeswohl zuträglich, sind sich die Schulleitungen einig.

Entscheiden wird sich alles an zwei Tagen: Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. März, haben die Eltern Gelegenheit, ihre Kinder an der Sekundarstufen-Schule ihrer Wahl anzumelden.