Realschule Triberg

Die Realschule informiert bei einem Schnuppertag von 9 bis 11.30 Uhr; bereits ab 8.30 Uhr ist das Schulgebäude geöffnet, und auch für das leibliche Wohl wird durch die Klasse 7b gesorgt. Mit einem umfassenden Angebot wird gezeigt, was eine seit Jahrzehnten bestens bewährte Realschule ausmacht. Dazu gehören Ausstellungen und Präsentationen, Arbeitsgemeinschaften, bilinguale Unterrichtsbeispiele und Unterrichtssequenzen, die den Viertklässlern Möglichkeiten bieten, selbst aktiv zu werden.

Nach der offiziellen Begrüßung um 9 Uhr werden die Schulleitung und die Kollegen Informationen über die Realschule Triberg, ihr modernes Profil und ihre Bildungswege anbieten. Dabei möchte die Realschule mit bilingualem Zug besonders die zwei Standbeine ihres Schulprofils verdeutlichen, das bilinguale Lehren und Lernen sowie die Berufsvorbereitung. Auf dem interessanten Programm stehen zudem mehrere Workshops in verschiedenen Fachbereichen und Informationen zur Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens an der Realschule nach dem Bildungsplan 2016.

Mit offenen Fragen können sich Besucher während der gesamten Zeit an die Schulleitung und alle Lehrkräfte wenden. Der Elternbeirat bietet einen Elternstammtisch an. Die Schülermitverwaltung (SMV) steht ebenfalls Rede und Antwort. Das offizielle Programm an der Realschule endet etwa um 11.30 Uhr, also rechtzeitig genug, um dann von Schule zu Schule zu wechseln und im Anschluss auch die Informationsveranstaltung des Gymnasiums zu besuchen.

Schwarzwald-Gymnasium Triberg

Das Schwarzwald-Gymnasium hat ein festes Programm vorbereitet, das um 12 Uhr beginnt und bis etwa bis 14.30 Uhr dauern wird. Das Schulhaus ist bereits ab 11.30 Uhr für interessierte Schüler und Eltern geöffnet.

Für die Kinder, die Hauptakteure, wird es in Gruppen Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern geben. Diese Reise wird kreuz und quer durchs Haus gehen. Die Fünftklässler freuen sich bereits darauf, als „Reiseführer“ zu arbeiten. So erleben die Viertklässler, geleitet von Gleichaltrigen, die Schule und bekommen einen Einblick in den Unterricht.

Das Schwarzwald-Gymnasium Triberg beginnt sein Programm für die Besucher am Samstag, 15. Februar, um 12 Uhr. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Für die Eltern gibt es parallel Informationen über das Gymnasium: Die Schulleitung stellt ihnen Schulart und Schule genauer vor, ausführlicher und persönlicher als das an den Informationsabenden der Grundschulen möglich ist. Die Besucher werden mehr zum Lernen und zur Unterrichtsorganisation erfahren, auch zur Betreuungssituation und dem Mittagessen.

Bei einem geführten Rundgang wird das Schulgebäude mit den Klassenzimmern, den Fach- und neu ausgestatten Computerräumen, der Turnhalle, der Schüler-Bibliothek, dem Musiksaal, den Ausstellungen zu Kunst und Werken und zum Fach Naturwissenschaft und Technik, den kostenlosen Schließfächer und vielem mehr gezeigt. Fragen sind jederzeit willkommen. Zum Ausklang treffen sich dann alle im Aufenthaltsraum. Beim eher gemütlichen Teil besteht zudem Gelegenheit, mit Schulleitung und Lehrern ins Gespräch zu kommen und das eine oder andere noch mal ganz persönlich nachzufragen. Für Bewirtung ist ebenfalls gesorgt.