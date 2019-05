von Christine Nagel und Florian Kury

51 Schüler der zwei zehnten Klassen der Realschule Triberg starteten mit dem Fach Deutsch in die schriftlichen Abschlussprüfungen und konnten nach vielen Wochen intensiver Vorbereitung ihr Wissen zum Besten geben.

Es galt, innerhalb von vier Stunden eines von vier Themen zu bearbeiten: Das Gedicht „Dazwischen“ von Alev Tekinay und die Kurzgeschichte „Geburtstag“ des ebenfalls zeitgenössischen Autors Mahmood Falaki bildeten die Grundlage für die Textbeschreibungen, die von den Schülern fundierte Kenntnisse der inhaltlichen und sprachlich-formalen Mittel von verschiedenen Texten abverlangte.

Zum Jahresthema „Umgangsformen – nur Relikte aus vergangenen Zeiten“ lautete die Aufgabe für Mitschüler, einen Beitrag für das Schulmagazin zu schreiben. Hierin konnten die Prüflinge beweisen, dass sie sich mit dem Lesen, Auswerten und Schreiben verschiedener Textsorten zu diesem Thema im Laufe des Schuljahres gründlich auseinandergesetzt haben.

Schließlich hieß es, zum Science-Fiction-Roman „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury einen inneren Monolog des Protagonisten Montag zu verfassen, der auf sein Leben in einem totalitären System zurückblickt.

Meist wurde bis kurz vor Prüfungsende um 12 Uhr fleißig geschrieben. Am Freitag und am kommenden Dienstag stehen die Mathematik- und die Englischprüfungen an, Anfang Juli folgen die mündlichen Prüfungen.