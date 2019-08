von Markus Reutter

Zu einem Einsatz wegen eines Flächenbrandes am Schwarzwaldbahn-Erlebnispfades kam es am Freitagmittag. Fußgänger hatten gegen 13.40 Uhr den Flächenbrand in der Nähe des Dreibahnenblicks entdeckt, wobei die Brandstelle zu diesem Zeitpunkt nur noch qualmte. Wer den Brand zuvor gelöscht habe, sei unklar, informiert Sarah König, Pressereferentin am Polizeipräsidium Tuttlingen. Die Feuerwehrabteilungen von Triberg und Gremmelsbach seien zu Nachlöscharbeiten vor Ort gewesen.

Brennende Zigarette als vermutliche Brandursache

Als Brandursache vermutet König eine achtlos weggeworfene Zigarette, weshalb derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt werde. „Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, ist die Pressesprecherin froh, dass es angesichts der trockenen Verhältnisse im Wald zu keinem größeren Brand gekommen ist.

Brandstelle in unwegsamem Gelände

Wie von der Feuerwehr zu erfahren ist, waren die Abteilungen von Triberg und Gremmelsbach mit 16 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. „Die Brandstelle befand sich in unwegsamen Gelände und konnte nur zu Fuß erreicht werden“, sagt Thomas Weisser, Kommandant der Abteilung Gremmelsbach.

Umfangreicher Geräteeinsatz

Der Brand habe mit mehreren Waldbrand-Wasserrücksäcken, Waldbrandpatschen und Waldbrandhaken gelöscht werden können. Außerdem war die Triberger Abteilung mit weiterem Kleinlöschgerät im Einsatz. Mittels Wärmebildkamera seit letztlich auf Glutnester kontrolliert worden. Das Einsatzende sei gegen 16 Uhr gewesen.

Wie von Weisser weiter zu erfahren ist, sei der Flächenbrand um einen Baum herum geschehen. Die Fichte habe bis zu einer Höhe von 1,5 Metern vom Boden aus Brandspuren aufgewiesen. Der Triberger Kommandant, Jens Wallishauser, war zwar selbst nicht vor Ort, ist aber natürlich auch erleichtert, dass es hier nicht zu einem größeren Einsatz wegen eines Waldbrandes gekommen ist.