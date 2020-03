von Markus Reutter

Nicht nur das politische Leben kommt zum Erliegen. Auch die Kirchen schließen sich in der Regel den Empfehlungen zur Eindämmung des Coronavirus an. Die katholische Kirchengemeinde Maria in der Tanne sagt alle Veranstaltungen vorerst ab. Ein festes Enddatum möchte Pfarrer Andreas Treuer nicht nennen. Zu unsicher sei, wie sich die Corona-Pandemie entwickle und welche Vorgaben wie lange gültig seien.

Triberg/Schonach/Schönwald Es finden trotz Corona noch Termine in der Raumschaft statt – aber ganz wenige