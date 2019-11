von Claudius Eberl

Diese Oase der Ruhe, wie Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold die Anlage in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend beschrieb, sei in zentraler Lage ein Erholungs- und Rückzugsort für die Einwohner Tribergs wie auch für Patienten der Asklepios-Klinik und Touristen.

Nun, nachdem der Amtshausschopf saniert wurde, wäre die optische und zweckmäßige Auffrischung des Bereichs unterhalb der Triberger Burg die logische Konsequenz, argumentierte Arnold. Man wolle den Garten vergrößern, begrünen und natürlich die Aufenthaltsqualität verbessern.

Arbeitskreis ist aktiv

Seitens der Stadtverwaltung wurden schon verschiedene Ideen eingebracht. Mittlerweile hat sich auch ein Arbeitskreis Kurgarten, zusammengesetzt aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung, gebildet. Auch wurde schon ein Förderantrag gestellt, hier ist mit einem Bescheid allerdings frühestens im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Auch der alte Pavillon wird abgerissen. | Bild: Marc Eich