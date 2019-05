von Hans-Jürgen Kommert

Kontinuität war Trumpf beim SPD-Ortsverein Triberg, gerade im Wahljahr. So kann Friedhelm Weber als Vorsitzender des Ortsvereins für die beiden nächsten Jahre auf seine vertraute Mannschaft setzen.

Kleiner Ortsverein

Die Sozialdemokraten sind ein eher übersichtlicher, aber auch extrem rühriger Ortsverein, aktuell haben sie 16 Mitglieder. Im letzten Jahr hatten sie ein Herz fürs Triberger Schwarzwaldmuseum bewiesen, indem sie „Wilde Wälder“ zu einer kabarettistischen Aufführung ins Museum holten – ein voller Erfolg, wie Weber feststellte. Im Juli betätigte man sich als Gastgeber der Kreis-Mitglieder-Versammlung. Eine Berlinfahrt auf Einladung des Abgeordneten Fechner sei auf große Resonanz gestoßen. Eine viel beachtete Rede zum Volkstrauertag habe Susanne Muschal gehalten.

Für kostenfreie Kindergärten

Nach wie vor kämpfe die SPD für kostenfreie Kindergärten – derzeit laufe ein Gerichtsverfahren, um ein Volksbegehren zu erreichen. Vor rund neun Monaten sei man auf Kandidatensuche gewesen für Gemeinderat und Kreistag – und beide Listen seien durchaus ausgewogen. „Unsere Fraktion genießt einen guten Ruf“, zeigte sich der Ortsvorsitzende überzeugt. Kassiererin Susanne Muschal konnte einen kleinen Gewinn vorweisen, der in diesem Jahr auch bitter nötig sei, da die Kommunalwahl teuer werde, obwohl man gemeinsam mit den anderen Fraktionen die Wahlunterlagen „am Stück“ verteile.

In den Ämtern bestätigt

Die Revisoren Christa Weber und Rolf Görsch zeigten sich sehr zufrieden mit der Kassenführung und empfahlen Entlastung, die dann auch dem gesamten Vorstand auf Vorschlag des Kreisvorsitzenden Jens Löw erteilt wurde. Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Überraschungen: Als Vorsitzender wurde erneut Friedhelm Weber bestätigt, seine beiden gleichberechtigten Stellvertreter bleiben Mike Mauscherning und Susanne Muschal; Letztere wird in Personalunion auch die Kasse weiter führen. Ute Meier wurde als Schriftführerin bestätigt. Beisitzer sind Paul Dold, Fritz Maier, Rolf Dickmann und Ralf Mauscherning – auch die Kassenrevision bleibt in den bewährten Händen von Christa Weber und Rolf Görsch.

Ringzug wird ausgebaut

Grußworte kürzerer Art gab es seitens der befreundeten Ortsvorsitzenden, bevor der Kreisvorsitzende Jens Löw das Wort ergriff. Er berichtete davon, dass sich endlich etwas tue in Sachen Öffentlicher Personen-Nahverkehr. Es werde wohl nicht so bleiben, dass die Raumschaft weiterhin so abgehängt sei – neben Rufbussen werde es wohl darauf hinauslaufen, dass der Ringzug (der ja teils auch mit Busverkehr funktioniert) weiter ausgebaut werden soll. Weiterhin soll auch der Verkehr in die angrenzenden Landkreise Ortenau und Hochschwarzwald (in Richtung Elzach) erweitert werden. Allerdings stoße man hier teils auf hohe Kosten, da die Deutsche Bahn für die Nutzung der Schiene enorme Gebühren verlange.

„Wir kommen nicht gut weg“

Johannes Fechner ist seit 2013 Abgeordneter im Bundestag für den Kreis Emmendingen. Seit 2017 betreue er zugleich den Wahlkreis 286. Er berichtete aus Berlin, wo man eigentlich eine ausgezeichnete Arbeit leiste, so der Abgeordnete – allein „kommen wir irgendwie nicht gut weg“. „Wir machen die Arbeit im Maschinenraum und die Kanzlerin sahnt die Erfolge ab“, erklärte er ärgerlich. Zugleich warb er für Europa. Fritz Maier mahnte an, dass die Sozialdemokratie wieder der „große Weichensteller“ werden müsse, der er zu Zeiten Brandts gewesen sei.

Ehrung

Im Rahmen der Versammlung gab es eine Ehrung: Paul Dold wurde für seine 40-jährige Zugehörigkeit zu den Sozialdemokraten geehrt. Unter anderem war er in den Jahren 1989 bis 2004 Mitglied im Gemeinderat.