von Claudius Eberl und Christel Börsig-Kienzler

Der heimische Olympiasieger Hans-Peter Pohl begrüßte mit Silke Teget­hof, Media-Koordinatorin des Internationalen Skiverbands (FIS), die zahlreichen Besucher im Haus des Gastes.

Mannschaftsbilder mit der Weinprinzessin. Im Bild das deutsche Team. | Bild: Claudius Eberl

Bejubelt wurde der Einmarsch der Weltelite der Kombinierer. Die Sportler kamen nationenweise über die Treppe in den Saal und wurden namentlich willkommen geheißen. Einzeln vorgestellt wurden die zehn Bestplatzierten des Weltcups, darunter die DSV-Kombinierer Manuel Faißt, Fabian Rießle, Vincenz Geiger und Johannes Ryzeck.

Das Wettsägen mit der Trachtengruppe Schonach ist nach wie vor beliebt: Hier sind Vater und Sohn Rießle in Aktion. | Bild: Claudius Eberl

Danach folgte noch eine Reihe weiterer Ehrungen: Ausgezeichnet wurde zum einen der Norweger Jarl Magnus Riiber, der den Gesamtweltcup gewann, zum anderen durfte er gleich nochmals auf die Bühne, denn die Norweger gewannen auch die Nationenwertung.

Bild: Claudius Eberl

Bei den Nordic Combined Awards war es wieder Riiber, der auf die Bühne gerufen wurde, auch der Titel des Athlete of the Year galt ihm. Weitere NC-Awards gingen an Johannes Lamperter aus Österreich als Aufsteiger des Jahres, an die Finnen Ilka Herola und Eero Hirvonen für den Moment des Jahres und das österreichische Trio Christoph Eugen, Christoph Bieler und Jochen Strobl als Trainer des Jahres.

Zum ersten Mal wird eine weibliche Nordisch Kombinierte als Athletin des Jahres ausgezeichnet: Tara Geragthy-Moats. | Bild: Claudius Eberl

Zum unglücklichsten Athleten wurde Leevi Mutru ernannt. Der Finne stürzte beim Weltcup in Klingenthal gleich zweimal an der gleichen Stelle. Schließlich gab es noch den Fair-Play-Preis. Den überreichte der Österreicher Bernhard Gruber an den Finnen Eero Hirvonen. Der hatte ihm bei der WM in Seefeld den Start gerettet, indem er für Ersatz für eine defekte Schuhschnalle an Grubers Sprungschuhen sorgte.

Ilka Herola und Bernhard Gruber (rechts) rocken los. | Bild: Claudius Eberl

Nach den Ehrungen kam ein weiterer wichtiger Punkt, das den Sportlern seit Jahren Spaß macht: das Wettsägen. Die heimische Trachtengruppe hatte wieder Sägeböcke aufgestellt, es traten zur Freude des Publikums verschiedene Teams gegeneinander an. Der Lohn: Kuckucksuhren, Wein aus Durbach und ein Schnäpschen.

Silke Tegethof und Hans-Peter Pohl moderieren die Weltcup-Finalparty. | Bild: Claudius Eberl

Dann ging es so langsam an den geselligen Teil des Abends, sprich ans Feiern. Der frisch gekürte Schwarzwaldpokalsieger Bernhard Gruber an der E-Gitarre und Ilka Herola am Schlagzeug läuteten die Party ein. Die Instrumente dafür stellte zur Freude von Organisationschef und SC-Vorsitzendendem Gunter Schuster das Schwarzwald-Gymnasium Triberg zur Verfügung. Zudem übernahm noch ein französischer Skitechniker das Mikro und unterhielt die Feiernden singend. Die drei Sportler sorgten mit Live-Hardrock für Riesenstimmung. Der ganze Saal rockte mit.

Die Partylaune steigerte anschließend der bekannte DJ aus den Bergen, Marco-Mzee aus Tirol. Er brachte mit seinen ausgewählten Titeln das Haus des Gastes zum Beben. Die internationalen Sportler, Trainer, Betreuer, Offizielle, Fans sowie Helfer feierten ausgelassen das ereignisreiche Weltcup-Wochenende in Schonach. Die Partygäste schunkelten, sangen. Die Polonaise durch den Saal endete auf der Bühne, wo alle abtanzten. Die einmalige, familiäre Atmosphäre in Schonach wird den Partygästen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.