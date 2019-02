von SK

Eine Zehnjährige ist am Montagmittag in Triberg auf dem Weg zur Schule von einem Paketboten verletzt worden, als dieser die Schülerin mit dem Außenspiegel des benutzten Kleintransporters am Fahrbahnrand erfasste. Der Fahrer fuhr danach weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern, und wird jetzt gesucht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mädchen mit Außenspiegel gestreift

Zum Hintergrund: In der Ignaz-Schöller-Straße in Triberg sei die Schülerin am Seitenrand stehen geblieben, um die Straße zu überqueren. Dort sei sie vom Außenspiegel des Kleintransporters gestreift worden. Hierbei habe sich das Mädchen am linken Oberarm und der Schulter verletzt, so die Polizei.

Der Fahrer des Transporters sei weitergefahren und habe kurz später nur angehalten, um sich mit seinem Handy zu beschäftigen. Hinweise zu dem Transporter oder dessen Fahrer nimmt die Polizei Triberg, Telefon, 07722/1014, entgegen.