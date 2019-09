von Karl Volk

Einen sehr verwunderlichen Fund haben Wanderer im Seelenwald gemacht. Belästigt wurden sie von einem starken, unangenehmen Geruch auf dem Sträßchen vom Hofbauernhof zur Gummambs. Kaum 400 Meter im Wald fanden sie nur wenige Meter unterhalb des Sträßchens zwei tote weiße Hausziegen, deren Ohren abgeschnitten waren.

Polizei reagiert schnell

Empört meldeten die Wanderer den Fund dem Waldbesitzer, dieser informierte Jagdpächter Manfred Muschal. Der leitete die Nachricht an das Polizeirevier St. Georgen weiter, da der Polizeiposten in Triberg zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt war. Beamte aus St. Georgen erschienen noch am Samstag am Kreisbach, von wo sie Muschal an die genannte Stelle begleitete. Verständigt wurde sogleich auch das Veterinäramt im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis.

Da mit den Ohren auch die Erkennungsmarken entfernt waren, die für diese Tiere gesetzlich vorgeschrieben sind, wurde zugleich verhindert, dass der Besitzer unmittelbar festgestellt werden konnte. Verraten wurde dadurch aber, dass dieser wusste, dass es sich um eine kriminelle Tat handelte, denn damit hatte er gegen das Tierseuchengesetz verstoßen. Verendete Tiere müssen der Tierkörperbeseitigungsanstalt in Orsingen gemeldet werden, die die Kadaver abholt und fachgerecht beseitigt. Aufgrund dieses Vorfalls werden Hausziegenbesitzer in der Umgebung überwacht.