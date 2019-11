Der Nußbacher Weihnachtsmarkt ist ein kleiner, aber feiner Markt rund um den Kirchplatz. Es ist nur ein Tag, der der Markt findet am Samstag, 23. November, zwischen 11 und 22 Uhr statt. Die Anbieter sind jedoch nahezu das ganze Jahr über mit den Vorbereitungen beschäftigt. Der Grund: Es gibt überwiegend in handwerklicher Arbeit hergestellte Artikel.

Zum Verkauf steht am Samstag Gebasteltes, Gesägtes, Gebackenes, Genähtes und Gefilztes – alles in allem ein schönes abwechslungsreiches Warenangebot. Holzspielzeug, eine große Auswahl an Windlichtern, dekorative Keramik, Socken, Stulpen und Mützen, aber auch der Weihnachtsflohmarkt bietet sicher Interessantes. Dazu kommen Adventskränze, Liköre, italienisches Olivenöl, Imkereiprodukte, Käse aus Nußbach sowie Schokoladeartikel oder Naturseifen.

Ein längerer Bummel über diesen Markt zwischen Kirche und Rathaus lohnt sich allemal, denn auch an das leibliche Wohl ist gedacht. Heißer Kirschsaft, Bratapfellikör, Punsch, Schoki oder Feuerzangenbowle und vieles mehr laden zum Versuchen und Verweilen ein. Selbstverständlich gibt es auch Glühwein und die übliche heiße Wurst sowie Raclette und Striiwli, Kässpätzle oder Cevapcici.

Es ist dieses Jahr der zehnte Weihnachtsmarkt in Nußbach. Von Jahr zu Jahr hat diese Veranstaltung an Beliebtheit zugenommen. Nachdem Judith Wolber, die die Idee zum Markt hatte und sie auch gleich umsetzte, mit der Organisation aufhörte, wollte man das Angebot jedoch nicht einfach sterben lassen, zumal dieser Markttag in Nußbach von Beginn an guten Zuspruch fand. Anna Welke stellte sich zur Verfügung und in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung lief die Unternehmung weiter.

Inzwischen wurden wiederholt Weihnachtsmarkt-Becher angeschafft, die dieses Jahr verstärkt zum Einsatz kommen. Auch hier soll weitestgehend auf Plastikbecher verzichtet werden, Restbestände werden noch aufgebraucht. Zum zehnjährigen Bestehen erhalten die Besucher eine Weihnachtsmarkt-Stofftasche bei einem Einkauf gratis dazu. Auf dieser ist der Aufdruck derselbe wie auf der Tasse, ein Entwurf von Jacqueline Hettich. Alle Anbieter geben ihr Bestes, beim Gestalten der einzelnen Stände und selbstverständlich auch bei den verschiedenen Angeboten.

Zum Rahmenprogramm zählen Auftritte der Grundschule und Realschule Triberg ab 12.30 Uhr im Pfarrsaal. Ein Höhepunkt für Kinder wird sicherlich – neben dem Nikolausbesuch – der Auftritt der Freiburger Puppenbühne im Pfarrsaal sein. „Kaspar und der Pirat der sieben Meere“ beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wenn der Nikolaus gegen 17 Uhr kommt, spielt die Jugendkapelle passende Melodien.

Parkplätze sind genügend vorhanden, auch am Ortseingang von Triberg beim Wohnmobilstellplatz kann geparkt werden. Die Feuerwehrabteilung Nußbach ist bei der Parkplatzsuche behilflich.