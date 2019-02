von Priska Dold

Mittwoch vor dem schmutzigen Donnerstag ist Wieberfasnet. Im Sportheim in Nußbach tauchen verkleidete Gestalten auf – bunt, lustig und quicklebendig. Das „Hiisli“ füllt sich, es wird eng, Alleinunterhalter Andy legt los und schon sind alle mittendrin.

Jetzt wird ins Moos abgetaucht

Von Anfang an herrscht beste Stimmung. Monika Hieske begrüßt alle mit lustigen Moritaten. Da kam auch gleich der erste Auftritt: Das Waldbaden – warum immer im Wasser schwimmen, warum mal nicht um die Bäume herumkraulen oder abtauchen ins Moos? Mit Bademütze und Taucherbrille kein Problem für Monika, Sonja und Gabi, Und für die übrigen Gäste auch nicht, sie hatten nämlich viel zu lachen.

Mal was anderes aber sehr erlebnisreich: das Waldbaden. | Bild: Priska Dold

Viele Bauarbeiter waren anwesend, was natürlich nahe liegend ist, ist doch der Hang am Sportplatz Großbaustelle. Die Frauen der Narrenzunft gaben als Bauarbeiter die Sicherheitsmaßnahmen bekannt, daran hätte man sich zu halten. Nach dem Sprengsignal ging es los: Bei aufwirbelndem Staub Augen zumachen, bei Krach die Ohren zuhalten und beim Erdrutsch auf den Boden knien und "Narri, Narro" rufen. Klar, dass sich alle an die Vorschriften hielten.

Steine im Garten

Es war dies die Firma „Steh und schaue“ die sich mit dieser Großbaustelle beschäftigte. Die vielen Steine werden mit der Schubkarre zum Feuerwehrhaus gebracht und dann bekommt auch noch jeder Nußbacher einen Stein in den Garten geschmissen. Vor allem wird die Blumenwiese in diesem Jahr nicht am Ortseingang entstehen sondern auf dem Sportplatz.

Triberg Wieberkaffee läutet den närrischen Reigen in Triberg ein Das könnte Sie auch interessieren

Dann waren die Chorfrauen an der Reihe. Sie zogen alle Register: Männer gegen Frauen, Stammtisch gegen kochen und bügeln. Was sie alles zutage förderten, war zum Lachen und mit Happy End.

Diese Damen rocken noch

Rockig ging es weiter. Wie war das Leben doch früher noch in Leder – und wie ist man jetzt doch spießig. Marion, Petra, Susanne und Brigitte erinnerten sich gut und verstanden es, die Zuhörer mitzureißen. Das war eine tolle Stimmung und es bestätigte sich laufend: Frauenpower ist nicht zu übertreffen.

Triberg Närrische Frauen in Triberg zeigen sich sehr kreativ Das könnte Sie auch interessieren

Dann kamen noch die Nußbacher Fußballerfrauen, die „Mon cheries“, dieses Jahr als rosa Schweinchen. Mit dem Schweinetango. „Da reibt sich Schweinebauch an Schweinebauch im Takte“ war der Auftritt schon gerettet. Wieder einmal plauderten diese sieben Frauen aus ihren Nähkörbchen – erstaunlich was Frauen auf Reisen erleben. Dieser fröhliche Nachmittag fand bis in die späten Abendstunden hinein kein Ende.