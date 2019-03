von Lukas Nagel

Zu 26 Einsätzen wurde 2018 die Nußbacher Feuerwehr gerufen. Das sind fünf weniger als 2017. Doch die Arbeit geht den Mitgliedern der Nußbacher Abteilung dennoch nicht aus, wie bei der Hauptversammlung im sanierten Gerätehaus deutlich wurde. Neben 288 Einsatzstunden und 74 Antritten zu Einsätzen, Übungen, Schulungen und Besprechungen listete Abteilungskommandant Erhard Haber­stroh in seinem Bericht über das Feuerwehrjahr 2018 nämlich auch unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden auf, die im Rahmen der Sanierung des Gerätehauses in der Klosterstraße von den 35 aktiven Floriansjüngern geleistet wurden.

Kommandant hinterlässt gut bestelltes Haus

Seit Ende August 2017 arbeiten die Mitglieder der Abteilung an ihrem Gerätehaus. Dach und Schulungsraum wurden renoviert, an der Außenfassade waren umfangreiche Isolierungsarbeiten notwendig, die Küche wurde erneuert. „Im September vergangenen Jahres haben wir dann mit dem Anbau ans Gerätehaus begonnen“, erläuterte Haberstroh. Der soll Platz für einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) bieten. Insgesamt seien weit über 2000 Arbeitsstunden investiert worden. „Und es sind sicher noch nicht alle aufgeschrieben“, meinte der Kommandant, dessen letztes Jahr an der Spitze der Abteilung nach 25 Dienstjahren angebrochen ist. „Ich denke, wir haben die Weichen für einen nahtlosen Übergang in der Führung der Abteilung gestellt“, verriet er mit Blick auf seine Nachfolge. Sein Fazit für des Berichtsjahr 2018 fiel durchweg positiv aus: Einsatzbereitschaft, Ausrückzeiten und Kameradschaft seien gut gewesen.

Brand am ersten Tag des Jahres 2018

Einen genauen Überblick über das Einsatzspektrum und das kameradschaftliche Leben bot auch der Protokollbericht von Stefan Kammerer. Nur einen Brand gleich am ersten Tag des Jahres 2018 in Schönwald verzeichnete er. Ansonsten musste die Wehr hauptsächlich zu technischen Hilfeleistungen bei Unwettern oder Verkehrsunfällen ausrücken. Die anhaltende Trockenheit im Sommer zeichnete sich in zehn Wasserfahrten ab.

Jugendfeuerwehr feiert

Rote Zahlen schrieb Kassierer Fabian Kammerer. Die Verluste führte er auf die Renovierung des Gerätehauses zurück. Anders schaute es mit den Zahlen in der Kasse der Jugendfeuerwehr aus, die sich auch sonst sehr agil und lebendig darstellte, wie aus dem Bericht von Jugendwart Patrick Hettich ersichtlich wurde. Er zeigte sich äußerst zufrieden mit seinem Nachwuchs und ist nicht wenig stolz darauf, dass die Jugendfeuerwehr in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern darf. Den Protokollbericht der jungen Nußbacher präsentierte Niklas Henninger, das Kassenbuch führte Laurin Hilser. Dass sich das Leben als Feuerwehrpensionär in der Altersmannschaft genießen lässt, zeigte Josef Schneider in seinen unterhaltsamen Schilderungen auf.

Ehrungen für Getreue

Ortsvorsteher Heinz Hettich sicherte die Unterstützung der Stadt zu. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir alles für eine gute Feuerwehrarbeit tun“, so der Ortsvorsteher. Die Kosten für das neue MTW seien bereits teilweise in den Haushaltsplan eingestellt, sagte Hettich, der auch die Ehrungen der Stadt Triberg überbrachte. Bettina Fehrenbach ist seit 15 Jahren in der Feuerwehr aktiv und erhielt die Floriansmedaille in Silber. Fünf Jahre länger dabei ist Erich Haberstroh, der diese Auszeichnung in Gold erhielt. Den Wappenteller der Stadt gab es für Armin Zuckschwert, der seit 30 Jahren im Dienst der Wehr steht.

Neue Auszeichnung

Nachdem das Land Baden-Württemberg bisher nur Ehrungen für 25, 40 oder 50 Jahre Feuerwehrdienst verliehen hatte, konnte Gesamtkommandant Jens Wallishauser jetzt eine neue Auszeichnung vorstellen. „Es werden alle geehrt, die 15 Dienstjahre erreicht, 25 aber noch nicht vollendet haben“, erläuterte er und zeigte den schmucken Orden, der allerdings nur am Verleihungstag getragen werden dürfe. Betina und Bianca Fehrenbach, Erich Haberstroh sowie Mario und Stefan Kienzler dürfen ihre Uniform aber zukünftig mit einer Miniatur des Ordens schmücken.

Wallishauser zeigte sich zudem zufrieden mit der Zusammenarbeit, wünschte sich aber noch mehr Beteiligung der Nußbacher beispielsweise bei der Einführung des Digitalfunkes, der für die Gesamtwehr noch in diesem Jahr anstehe, oder bei der Ausbildung von Fachpersonal zur Bedienung eines neuen dynamischen Prüfkopfs zur Atemschutzkontrolle.

Teilortskommandant Erhard Haberstroh konnte auch Beförderungen und Ernennungen bekanntgeben. Tobias Haberstroh und Sebastian Kammerer wurden zu Atemschutzträgern ernannt. Stefan Kammerer und Erich Haber­stroh absolvierten eine Ausbildung im Bereich der LKW-Rettung. Jonas Kammerer wurde zum Feuerwehrmann, Bianca Fehrenbach zur Hauptfeuerwehrfrau, Florian Haberstroh, Fabian Hättich sowie Mario und Marc Kienzler zu Hauptfeuerwehrmännern befördert.