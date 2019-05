von Priska Dold

„Gehen Sie mit uns auf Reisen, mit dem Traumschiff MS Fantasia“, dazu lud der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Nußbach, Josef Herdner, in der Festhalle ein – und alle Nußbacher gingen prompt an Bord. Die bekannte Traumschiff-Melodie erklang, der Vorhang öffnete sich und es war an der Bühnendekoration zu erkennen: Man befindet sich auf dem Meer, Möwen und Wellen ringsum und auf dem Schiff die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft mir ihrer Dirigentin Irina Hilser und ihrem Stellvertreter Simon Wiesenbach.

Der Gala-Abend gehört dazu

In den vergangenen Monaten hatten sie musikalische Beiträge einstudiert, denn die Gala-Abende auf dem Traumschiff durften nicht fehlen. Doch Stewardess Beatrix (Verena Nock) wartete noch auf einen letzten Passagier. Und das Publikum wusste auch bald warum: „Ich dreh schon seit Stunden hier meine Runden“ (Herbert Grönemeyer) sang die Chorgemeinschaft.

Auch die Ärztin fehlt nicht

Für die Betreuung der Mitreisenden war gut gesorgt: Schiffsärztin Sonja (Sonja Schätzle), der erste Offizier Simon (Simon Wiesenbach) sowie auch die Schiffsköchin Angela (Angela Schätzle). Viel Beifall gab es für die Auftritte der Chorgemeinschaft nach Art der Gala-Veranstaltungen auf dem Schiff.

Lieder aus dem Musical Mary Poppins wie „Superkalifragilistisch“, aber auch Stücke aus den Musicals „Phantom der Oper“ oder „König der Löwen“ verfolgten die zahlreichen Zuhörer im Saal mit größtem Interesse.

Abba-Songs begeistern

Einen Erfolg für sich verbuchen konnten auch die drei Solisten Sonja Schätzle, Verena Nock und Simon Wiesenbach mit „ Dancing Queen“ und „Thank you for the music“ von Abba.

Nach all der schönen Unterhaltung der Schiffsgäste gab es so nebenher kleine Unannehmlichkeiten: Der Wellengang war hoch, einigen Passagieren wurde es übel, die Schiffsärztin öffnete ihre Sprechstunde und die Schiffsköchin ihre Küche: Da war doch einigen das Feiern nicht bekommen, doch die Nachwehen hatte die Köchin mit gesunden Hildegard-Produkten bald im Griff.

Disney und Udo Jürgens

Ein weiterer Höhepunkt war der Liedvortrag von Verena und Klara Nock „Farbenspiel des Windes“ aus dem Disney-Film „Pocahontas“. Und dann, wenn die Reise auch noch so schön war, kam das Heimweh, alle wollten zurück „In dem Dorf wo ich geboren bin“ sang die Chorgemeinschaft und zum Schluss „Ich glaube“ (Udo Jürgens).

Mit anhaltendem Beifall wurden die Akteure verabschiedet, dieser galt auch der Combo, die instrumental unterstützte: Eberhard Hilser am E-Bass, Daniel Reuter am Schlagzeug, Patrick Nock an der Gitarre und Nathalie Damm am Klavier.

Trauer um Reinhold Dold

Vorsitzender Josef Herdner widmete diesen Abend dem zwei Tage zuvor nach kurzer, schwerer Krankheit verstorbenen Reinhold Dold. Als ehemaliger Sänger, langjähriger Hausmeister der Turn- und Festhalle Nußbach und auch regelmäßiger Besucher des Bunten Abends blieb sein Platz an diesem Abend leer. Trotz der gelungenen Veranstaltung war Betroffenheit bei vielen Besuchern zu spüren, war „Daldo“, so der Spitzname Reinhold Dolds, doch bei allen beliebt und in vielen Nußbacher Vereinen engagiert.