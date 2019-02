von Priska Dold

Im Nußbacher Kindergarten sollen Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren eingerichtet werden. Hier stünde Bedarf an und in diesem Gebäude wäre, da nun die Wohnung leer steht, genügend Platz, hieß es in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Gespräche mit der Kirche werden bereits geführt. Bis Januar 2020 ist die Fertigstellung geplant, konnte Ortsvorsteher Heinz Hettich die Frage von Ortschaftsrat Lothar Hoch beantworten.

Leerstehende Schule beleben

Ortschaftsrat Raphael Kammerer regte wiederholt an, die Einrichtung in die leer stehende Schule zu verlegen. Er wolle dieses Gebäude belebt sehen. Doch Ortsvorsteher Heinz Hettich gab zu bedenken, dass dann die Kirche aussteige und die, wenn auch nur sieben Prozent der Kosten, dann der Stadt zufielen. Dann würde das Pfarrhaus leer stehen, die Kirche würde dies sicher zum Verkauf anbieten und das wolle auch keiner. Zudem sei das Schulgebäude viel zu groß, einzelne Räume zu belegen sei aus heizungstechnischen Gründen nicht möglich.

Ein Platz für die Vereine?

Auch für die örtlichen Vereine wäre in der Schule eine Möglichkeit unterzukommen, vielleicht könne man auf weitere Sicht ein Dorfgemeinschaftshaus daraus machen, so der weitere Gedankengang von Kammerer. Nur sei es so, führte Hettich aus, dass die Vereine ihren Platz haben. In der Turnhalle konnten, seit kein Schulbetrieb mehr herrscht, einige Räume übernommen werden. Der Ortsvorsteher bedauerte, dass das Gebäude noch nicht verkauft werden konnte. Es habe Interessenten gegeben, die dann plötzlich zurückzogen. Zudem können die Parkplätze nicht abgegeben werden, diese werden durch die gute Belegung in der Halle benötigt.

Hettich gab noch bekannt, dass ab März, nach der Fasnet, im Vereinsraum in der Halle wieder Geburtsvorbereitungskurse stattfinden.