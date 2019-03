von Hans-Jürgen Kommert

Nicht allzu viel Neues als das, was sichtbar sei, gebe es in Sachen Neubau der Feuerwehrgarage, erklärte Ortsvorsteher Reinhard Storz in der Sitzung des Ortschaftsrats Gremmelsbach – ausgenommen die Tatsache, dass das neue Fahrzeug mittlerweile da sei, jedoch noch ausgerüstet werden müsse. Nachdem die Feuerwehrgarage in Eigenarbeit der Wehrmänner und -frauen abgerissen worden sei, komme nun in den nächsten Wochen die Firma Läufer-Bau, um das neue Gebäude zu errichten, die Firma Kempf werde dann die Abdichtung übernehmen. Rund fünf bis sechs Wochen rechnet Storz bis zur Fertigstellung.

Auch das Tor sei bestellt. Eigentlich könnte man auch die vorhandenen Tore erneuern, eines sei ohnehin defekt; was aber rund 8000 Euro mehr kosten würde. Sein Vorstoß hierzu sei gescheitert, daher müsse das wohl ins nächste Jahr geschoben werden. Die Spinde der Wehr befänden sich derzeit im Vereinsraum, was aber durchaus Vorteile biete, wie auch Jürgen Laube feststellte – die Kleidung sei warm.

Sobald die Garage fertig gestellt sei, werde man den Dorfplatz in Angriff nehmen, vorher mache das keinen Sinn. Dabei soll auch der stark erhöhte Lichtschacht deutlich abgetragen werden. Die Ausschreibungen seien raus, 100 000 Euro seien im Haushalt eingeplant. Mit der Submission rechnet Storz Mitte April. Zita Echle wollte wissen, ob nach Abnahme des Lichtschachts die Asphaltdecke auf dasselbe Niveau komme, was Storz verneinte. Um das verstärkte Eindringen von Wasser zu vermeiden, liege der Schacht auch danach noch etwas höher.