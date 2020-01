Bürgermeister Gallus Strobel ist begeistert: „Das ist der schönste Einkaufsmarkt der Firma Bruder“, schwärmte der Triberger Rathauschef über den Edeka am Fuße der höchsten Wasserfälle von Deutschland. Strobel hatte sich jahrelang für das Bauvorhaben eingesetzt.

Dabei leitet die Familie Bruder aus Zell am Harmersbach jetzt insgesamt sechs Lebensmittelmärkte der Handelskette Edeka: zwei in Furtwangen und jeweils einer in Schonach, Triberg, Steinach und Zell.

Vier Familienmitglieder bilden eine Bauherren-Gesellschaft: die Bruder-Immobilien GmbH, wie Alois Bruder verdeutlichte. Aber alle in der Familie, angefangen von der Ehefrau Ursula und den Töchtern Katrin und Jasmin bis hin zu den Söhnen Sebastian, Julian und Andreas, ziehen seit vielen Jahren an einem Strang mit dem väterlichen Unternehmer. Jedoch die Geschäftsführung besteht aus einem Vierer-Team der Familie, aus Alois, Ursula, Julian und Sebastian.

Alois Bruder zeigte sich sehr glücklich über die Fertigstellung des Triberger Marktes. „Er ist ein gelungenes Projekt, wir können wirklich sehr zufrieden sein“, sagte er. „Der Mittwoch ist nicht nur für unsere Stadt, sondern für die ganze Raumschaft ein hoher Festtag, ich bin auf jeden Fall restlos begeistert“, sagte Gallus Strobel und strahlte übers ganze Gesicht.

Dann blickten die beiden Geschäftskollegen zurück auf den Anfang der Planungen. Auf der hässlichen Industriebrache mitten in der Stadt wurden zunächst im unteren Teil Parkgaragen gebaut.

Als sie 2012 fertig waren, kam das kleine Städtchen mit seinen beiden „ersten Männerparkplätzen“ weltweit in die Schlagzeilen. Die Idee stammte natürlich vom ideenreichen Bürgermeister.

Kurz danach entstanden auch die fünf riesigen Figuren entlang der Gutach, die der Multi-Künstler Woody Woodnock, alias Michael Nock, geschaffen hatte. Die Skulpturen aus Douglasien vom Triberger Stadtwald trugen Bollenhüte und wurden von dem gebürtigen Schonacher, der vor drei Jahren leider überraschend verstorben ist, Wasserfall-Wächterinnen genannt. Doch im Hinblick auf den künftigen Edeka-Markt, zu dem sie den Weg zeigen sollten, bekamen sie einfach die Kurzbezeichnung Edekaner.

„Schon im Sommer 2011 kam die Edeka-Südwest aus Offenburg auf uns zu mit dem Wunsch, in Triberg einen Lebensmittelmarkt mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche zu installieren“, erinnerte Alois Bruder den Bürgermeister. „Der Gemeinderat der Stadt und der Aufsichtsrat der Triberger Entwicklungs-AG hat diese Idee sehr befürwortet“, ergänzte Gallus Strobel.

Mit dem Bau begonnen wurde dann 2016, es gab mehrere Verzögerungen. Aber trotzdem kann der Markt in Triberg nun endlich am Mittwoch, 15. Januar, eröffnet werden.